Полузащитник «Милана» Франк Кессье подтвердил, что покидает клуб в качестве свободного агента.
«После пяти лет в клубе лучшего расставания не придумаешь. Это уникальные эмоции – мы чемпионы Италии!
Я с гордостью носил эту знаменитую футболку и прошел этот путь вместе с потрясающими партнерами.
Спасибо за все! Спасибо вам всем!» – написал Кессье в соцсетях.
- За 5 сезонов в «Милане» ивуариец забил 37 голов и сделал 16 ассистов в 223 матчах.
- Ожидается, что хавбек продолжит карьеру в «Барселоне».
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: «Бомбардир»