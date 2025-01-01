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Кессье попрощался с «Миланом» перед уходом в «Барселону»

Полузащитник «Милана» Франк Кессье подтвердил, что покидает клуб в качестве свободного агента.

«После пяти лет в клубе лучшего расставания не придумаешь. Это уникальные эмоции – мы чемпионы Италии!

Я с гордостью носил эту знаменитую футболку и прошел этот путь вместе с потрясающими партнерами.

Спасибо за все! Спасибо вам всем!» – написал Кессье в соцсетях.

  • За 5 сезонов в «Милане» ивуариец забил 37 голов и сделал 16 ассистов в 223 матчах.
  • Ожидается, что хавбек продолжит карьеру в «Барселоне».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Бомбардир»

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