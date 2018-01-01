Кессье прошел медосмотр для «Барсы» и согласовал контракт с зарплатой 7 миллионов в год

Полузащитник «Милана» Франк Кессье продолжит карьеру в «Барселоне».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, на днях футболист прошел медосмотр для перехода в каталонский клуб. Ивуариец согласовал с «Барсой» контракт на четыре года с зарплатой 7 миллионов евро в год плюс бонусы.

Кессье перейдет в «Барселону» летом в качестве свободного агента.

В этом сезоне 25-летний Кессье забил 6 голов и сделал 1 ассист в 30 матчах.

Рыночная стоимость ивуарийца – 48 миллионов евро.

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