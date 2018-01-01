Кессье прошел медосмотр для «Барсы» и согласовал контракт с зарплатой 7 миллионов в год

Уже прошел медосмотр? Всё... концовку сезона на банке? Собственно по последним играм видно, что Франк уже головой в др. команде. Мда, у Милана пока ещё в кабинетах есть хромота. Отдать качественного игрока бесплатно.
Полузащитник «Милана» Франк Кессье продолжит карьеру в «Барселоне».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, на днях футболист прошел медосмотр для перехода в каталонский клуб. Ивуариец согласовал с «Барсой» контракт на четыре года с зарплатой 7 миллионов евро в год плюс бонусы.
Кессье перейдет в «Барселону» летом в качестве свободного агента.
- В этом сезоне 25-летний Кессье забил 6 голов и сделал 1 ассист в 30 матчах.
- Рыночная стоимость ивуарийца – 48 миллионов евро.
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