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Кессье прошел медосмотр для «Барсы» и согласовал контракт с зарплатой 7 миллионов в год

Полузащитник «Милана» Франк Кессье продолжит карьеру в «Барселоне».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, на днях футболист прошел медосмотр для перехода в каталонский клуб. Ивуариец согласовал с «Барсой» контракт на четыре года с зарплатой 7 миллионов евро в год плюс бонусы.

Кессье перейдет в «Барселону» летом в качестве свободного агента.

  • В этом сезоне 25-летний Кессье забил 6 голов и сделал 1 ассист в 30 матчах.
  • Рыночная стоимость ивуарийца – 48 миллионов евро.

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Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1875

    DMитрий 15 минут назад

    Уже прошел медосмотр? Всё... концовку сезона на банке? Собственно по последним играм видно, что Франк уже головой в др. команде. Мда, у Милана пока ещё в кабинетах есть хромота. Отдать качественного игрока бесплатно.

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    Рейтинг: +369

    Lipatoff 1 час назад

    Де йонг на выход?

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    Рейтинг: +910

    mama1991 > Lipatoff 1 час назад

    Сомневаюсь, думаю кесье будет на бане сидеть, никогда он с сильными командами разницы не делал, берут только из за того что бесплатно, купить бы не купили

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    Рейтинг: +210

    Сделаны из Дерева > mama1991 1 час назад

    Ага на банку сажать с зарплатой 7 мультов))) ну ну

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