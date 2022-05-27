Федун – о праздновании 100-летия «Спартака»: «Запомнится каждому, кто примет в нeм участие»

Владелец «Спартака» Леонид Федун пообещал, что анонсированная программа празднования 100-летия клуба запомнится болельщикам.

«100-летие клуба – важная дата для наших болельщиков, ветеранов, всех, кому дорог «Спартак».

Подготовленная совместно с Winline программа мероприятий охватит все ключевые эпохи из истории клуба.

Уверен, что это событие запомнится каждому, кто примет в нем участие», – сказал Федун.

«Спартак» запланировал празднование 100-летия на 80-метровом лайнере, который будет курсировать по Москве-реке.

Вход для болельщиков команды – бесплатный. Сроки – с 5 по 12 июня 2022 года.

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