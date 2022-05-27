Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» отпразднует 100-летие на Москве-реке

27 мая 2022, 15:31
4

«Спартак» опубликовал план мероприятий, приуроченных к 100-летнему юбилею клуба.

«Самый титулованный и популярный российский футбольный клуб – московский «Спартак» – приглашает всех красно-белых болельщиков вместе отметить 100-летний юбилей клуба.

Масштабное празднование важной исторической даты пройдет с 5 по 12 июня в формате путешествия на лайнере по Москве-реке и будет доступно для болельщиков клуба бесплатно.

Празднование 100-летия «Спартака» пройдет при поддержке многолетнего партнера клуба компании Winline. Уже 5 июня огромный 80-метровый лайнер Winliner отправится в плавание по Москве-реке.

Маршрут лайнера будет проходить рядом с ключевыми достопримечательностями столицы, в числе которых Москва-Сити, Парк Горького и памятник Петру I. Загрузка и выгрузка гостей – трижды в день с Пресненской набережной.

Программа празднования 100-летия «Спартака» подразумевает несколько десятков различных мероприятий с участием действующих игроков и легенд клуба, а также знаменитых болельщиков красно-белых.

Каждый день в рамках праздничной программы будет посвящен конкретной эпохе в столетней истории «Спартака»: «20-30-е – становление клуба»; «Золотые 50-е»; «Джазовые 60-е»; «70-е – День болельщика»; «Легендарный стиль 80-х»; «Топовые 90-е», «Новый Спартак» и «Пишем историю вместе».

Гостей Winliner ждут просмотры легендарных матчей клуба, автограф-сессии с участием кумиров красно-белых болельщиков, розыгрыши эксклюзивных подарков, тематические бары и онлайн-студия, которая будут выходить ежедневно ровно в 19:22 по московскому времени, трансляцию которой можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале «Спартака».

На лайнере будут выставлены уникальные экспонаты из музея «Спартака», расположенного на домашней арене красно-белых.

Гости Winliner смогут увидеть перчатки Селихова, в которых он взял пенальти в матче с «Легией», легендарную маску Промеса, золотую медаль сезона-2016/2017 и многое другое.

Одной из главных жемчужин экспозиции станут «те самые бутсы Шмарова», в которых он забил «золотой» гол киевскому «Динамо» в чемпионском сезоне 1989 года», – говорится в анонсе.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Еще по теме:
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже 5
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию» 14
Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Беспонтий
1653656915
лайнер для белобилетников дырокол лёнин
Ответить
Garrincha58
1653661539
а Ловчева пригласили????
Ответить
Главные новости
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
7
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
5
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
7
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
8
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
8
ФотоСевикян вернулся в Испанию после трех клубов РПЛ
11:17
2
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Все новости
Все новости
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
2
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
1
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
8
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
1
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
2
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
3
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
1
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
2
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
8
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
7
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
2
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
15
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+