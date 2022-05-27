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«Спартак» отпразднует 100-летие на Москве-реке

«Спартак» опубликовал план мероприятий, приуроченных к 100-летнему юбилею клуба.

«Самый титулованный и популярный российский футбольный клуб – московский «Спартак» – приглашает всех красно-белых болельщиков вместе отметить 100-летний юбилей клуба.

Масштабное празднование важной исторической даты пройдет с 5 по 12 июня в формате путешествия на лайнере по Москве-реке и будет доступно для болельщиков клуба бесплатно.

Празднование 100-летия «Спартака» пройдет при поддержке многолетнего партнера клуба компании Winline. Уже 5 июня огромный 80-метровый лайнер Winliner отправится в плавание по Москве-реке.

Маршрут лайнера будет проходить рядом с ключевыми достопримечательностями столицы, в числе которых Москва-Сити, Парк Горького и памятник Петру I. Загрузка и выгрузка гостей – трижды в день с Пресненской набережной.

Программа празднования 100-летия «Спартака» подразумевает несколько десятков различных мероприятий с участием действующих игроков и легенд клуба, а также знаменитых болельщиков красно-белых.

Каждый день в рамках праздничной программы будет посвящен конкретной эпохе в столетней истории «Спартака»: «20-30-е – становление клуба»; «Золотые 50-е»; «Джазовые 60-е»; «70-е – День болельщика»; «Легендарный стиль 80-х»; «Топовые 90-е», «Новый Спартак» и «Пишем историю вместе».

Гостей Winliner ждут просмотры легендарных матчей клуба, автограф-сессии с участием кумиров красно-белых болельщиков, розыгрыши эксклюзивных подарков, тематические бары и онлайн-студия, которая будут выходить ежедневно ровно в 19:22 по московскому времени, трансляцию которой можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале «Спартака».

На лайнере будут выставлены уникальные экспонаты из музея «Спартака», расположенного на домашней арене красно-белых.

Гости Winliner смогут увидеть перчатки Селихова, в которых он взял пенальти в матче с «Легией», легендарную маску Промеса, золотую медаль сезона-2016/2017 и многое другое.

Одной из главных жемчужин экспозиции станут «те самые бутсы Шмарова», в которых он забил «золотой» гол киевскому «Динамо» в чемпионском сезоне 1989 года», – говорится в анонсе.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: сайт «Спартака»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +2630

    Беспонтий 1 час назад

    лайнер для белобилетников
    дырокол лёнин

    1
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    Рейтинг: +54

    NET VOINE 1 час назад

    Российские солдаты умирают по прихоти одного политика, а эти с.уки праздники устраивают.Пир во время чумы в.ойны...Позорники.

    1
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    ...
    Рейтинг: +16

    6pbIH > NET VOINE 48 минут назад

    Нахер сюда писать то???

    0
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    Рейтинг: +11

    AlexanderFCSM > NET VOINE 41 минуту назад

    жизнь ведь закончилась, будем сидеть и все горевать

    0
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