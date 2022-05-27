Президент батумского «Динамо» – о Хвиче в «Наполи»: «Контракт уже подписан»

Президент батумского «Динамо» Арчил Беридзе сообщил, что Хвича Кварацхелия уже фактически стал игроком «Наполи», несмотря на отсутствие официального подтверждения трансфера.

«Контракт уже подписан. Недавно представители «Наполи» приезжали в Батуми. Официальной информации об этом еще не было, а вся она – о сроках и деталях трансфера – появится, когда Хвича поедет в Неаполь», – сказал Беридзе.

С 2019 по 2022 год Хвича выступал за «Рубин».

Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.

В конце марта хавбек расторг контракт с казанским клубом и бесплатно перешел в «Динамо» (Батуми).

Сообщалось, что «Наполи» заплатит за грузина 10 миллионов евро.

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