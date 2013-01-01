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Павар: «Я не думаю о «ПСЖ», потому что счастлив в «Баварии»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар опроверг информацию о возможном переходе в «ПСЖ».

«Я очень счастлив в «Баварии». Играю в одном из лучших клубов мира. «ПСЖ» — очень хороший клуб с очень хорошим проектом, но я не думаю об этом варианте», — цитирует слова Павара Rothensenflamme.

  • Контракт Павара с «Баварией» истекает в 2024 году.
  • В этом сезоне он отдал 2 ассиста в 36 матчах.
  • Рыночная стоимость француза – 30 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»

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