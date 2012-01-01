Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
Тест: помните ли вы Евро-2012?
3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

Титов: «Меня и Аленичева в «Спартаке» больше не будет. Но хотя бы дайте шанс Тихонову!»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался об игре и результатах команды.

«Ничего нового я, увы, не увидел в игре «Спартака» при Ваноли. Да, он пытается найти какую-то схему, что-то меняет, но пока, признаюсь, нету ничего. Есть 10-е место.

Конечно, 10-е место расстраивает. Понятно, что нас с Аленичевым при этих руководителях в «Спартаке» больше не будет. Но вы хотя бы дайте шанс легенде клуба Тихонову. Человек достиг всего. У него есть свои идеи, команда. Уверен, что он вернeт «Спартаку» и тот футбол, в который мы играли, и болельщиков.

Почему до сих пор не дали? Без понятия. Для этого нужно понимать, кто советует и в действительности принимает решения. Я не знаю, что там сейчас происходит, так как не нахожусь в команде. А обсуждать слухи не очень хочется», – сказал Титов.

  • «Спартак» финишировал на 10-м месте в РПЛ.
  • Команда дошла до финала Кубка России, где сыграет с «Динамо».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Сычев – о бойкоте фанатов «Спартака»: «Это достойно уважения. Fan ID – чересчур жесткая мера» 3
Титов: «Федун изначально был обречен в «Спартаке» 9
Радимов: «На такой «Спартак» смотреть неинтересно. При Витории старались играть в атаку, а с Ваноли горят 1:2 и отдают мяч» 2
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:59
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +14101

    NewLife 54 секунды назад

    Хватит тыкать в Спартак сбитых летчиков.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +17890

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Никогда не говори " никогда ", впрочем поправка на " нынешних руководителей " имеется ...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +873

    Roma56 1 час назад

    Егор, какой еще Тихонов! Ты его знак зодиака видел вообще?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2110

    Январь 59 > Roma56 1 час назад

    А чем его знак зодиака и китайский гороскоп так плох. По китайскому - собака. Верный , преданный, за своего хозяина провет любого , будет биться до последних сил. В принципе в Спартаке он таким и был. Был до последнего верен своему клубу и не жалея сил бился. По зодиакальному - весы. Способный вовремя менять решение в зависимости от ситуации в отличии от Тельцов и Овнов упертых до самого поражения. В отличии от Скорпионов, готовых исподтишка ужалить апонента, в отличии от рака, который всегда готов бежать назад, в отличии от рыбы и близнецов- готовых служить и вашим и нашим, в отличии от Водолеев - живущих мечтами, в отличии от стрельцов и Козерогов, которые никогда не пойдут на компромисс с начальством.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15510

    ilichkadr > Январь 59 52 минуты назад

    "По зодиакальному - весы".
    Аленичев тоже - весы, но его выкинули как помойного кота в два счёта.
    Львице нужен баран (Овен) или на худой конец Стрелец.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11