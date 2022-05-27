Титов: «Меня и Аленичева в «Спартаке» больше не будет. Но хотя бы дайте шанс Тихонову!»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался об игре и результатах команды.

«Ничего нового я, увы, не увидел в игре «Спартака» при Ваноли. Да, он пытается найти какую-то схему, что-то меняет, но пока, признаюсь, нету ничего. Есть 10-е место.

Конечно, 10-е место расстраивает. Понятно, что нас с Аленичевым при этих руководителях в «Спартаке» больше не будет. Но вы хотя бы дайте шанс легенде клуба Тихонову. Человек достиг всего. У него есть свои идеи, команда. Уверен, что он вернeт «Спартаку» и тот футбол, в который мы играли, и болельщиков.

Почему до сих пор не дали? Без понятия. Для этого нужно понимать, кто советует и в действительности принимает решения. Я не знаю, что там сейчас происходит, так как не нахожусь в команде. А обсуждать слухи не очень хочется», – сказал Титов.

«Спартак» финишировал на 10-м месте в РПЛ.

Команда дошла до финала Кубка России, где сыграет с «Динамо».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?