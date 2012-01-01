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Агент Языджи: «Лилль» ждет и ЦСКА ждет. Ситуация пока не меняется»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, высказался о будущем футболиста.

«Ситуация пока не меняется. Все так же, как и было. Юсуф Языджи все еще хочет остаться в ЦСКА, ему нравится в клубе. В данный момент «Лилль» ждет. И ЦСКА ждет, следит за ситуацией», – сказал Чебеджи.

  • ЦСКА пытается сбить цену на игрока, которая составляет 12 миллионов евро.
  • Языджи забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх за ЦСКА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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