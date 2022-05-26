Официально: защитник «Севильи» Карлос переходит в «Астон Виллу»

«Астон Вилла» объявила о договоренности по трансферу центрального защитника «Севильи» Диего Карлоса.

В ближайшие часы футболист отправится в Англию для прохождения медобследования и согласования условий личного контракта.

Сумма сделки пока неизвестна.

29-летний Карлос выступал за «Севилью» с 2019 года.

За 3 сезона он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 136 матчах.

Рыночная стоимость бразильца – 45 миллионов евро.

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