Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
3 Тест: угадай футболиста по прическе
Тест: угадай футболиста по прическе

Официально: защитник «Севильи» Карлос переходит в «Астон Виллу»

«Астон Вилла» объявила о договоренности по трансферу центрального защитника «Севильи» Диего Карлоса.

В ближайшие часы футболист отправится в Англию для прохождения медобследования и согласования условий личного контракта.

Сумма сделки пока неизвестна.

  • 29-летний Карлос выступал за «Севилью» с 2019 года.
  • За 3 сезона он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 136 матчах.
  • Рыночная стоимость бразильца – 45 миллионов евро.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
«Астон Вилла» бесплатно подписала опорника «Марселя» Камара
Болельщики «Манчестер Сити» напали на вратаря «Астон Виллы» Ольсена
⚡ АПЛ. «Манчестер Сити» – чемпион Англии сезона-2021/22. Команда Гвардиолы победила «Астон Виллу», отыгравшись с 0:2 13
Источник: сайт «Астон Виллы»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:54
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11