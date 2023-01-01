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Оздоев – в селекционных списках ЦСКА и «Динамо» (Иван Карпов)

ЦСКА и «Динамо» интересуются экс-полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоева.

«По моей информации, Оздоев есть в селекционных списках ЦСКА, но решение по нему будет принято только после решения вопроса с главным тренером.

Также, по моим сведениям, на Магу претендует и «Динамо». Бело-голубой вариант пока выглядит более предпочтительным, но окончательного решения нет», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

  • «Зенит» вчера объявил об уходе хавбека.
  • Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года.
  • Он забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 115 матчах.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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«Сочи», «Динамо» и «Локомотив» интересуются Оздоевым
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Комментарии2
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    Рейтинг: +6803

    nik55 54 минуты назад

    разве он футболист ?

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    Рейтинг: -38

    ПалкоВводецъ_1 1 час назад

    Мага уже не тот. Не зря Зенит с ним не продлил контракт, не уровень Впрочем в Спартаке может быть лидером. Гыгыгы

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