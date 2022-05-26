Оздоев – в селекционных списках ЦСКА и «Динамо» (Иван Карпов)

ЦСКА и «Динамо» интересуются экс-полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоева.

«По моей информации, Оздоев есть в селекционных списках ЦСКА, но решение по нему будет принято только после решения вопроса с главным тренером.

Также, по моим сведениям, на Магу претендует и «Динамо». Бело-голубой вариант пока выглядит более предпочтительным, но окончательного решения нет», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

«Зенит» вчера объявил об уходе хавбека.

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года.

Он забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 115 матчах.

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