«Время все расставит на свои места». Глушаков – об обвинениях в «развале» «Спартака»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал слова Джано о том, что он не виноват в неудачных результатах «Спартака» после чемпионского сезона-2016/17.

Джано сказал: «Всe похерили, а повесили на Глушакова. Но разве он трансферы делал?»

«Время расставляет всe на свои места. Наверное, уже не от первого футболиста вы слышите, что происходило», — сказал Глушаков.

«Спартак» завершил этот сезон РПЛ на 10-м месте.

В воскресенье «Спартак» сыграет в финале Кубка России против «Динамо».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?