Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай внезапного чемпиона
Тест: угадай внезапного чемпиона
2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
3 Тест: угадай футболиста по уху!
Тест: угадай футболиста по уху!

«Время все расставит на свои места». Глушаков – об обвинениях в «развале» «Спартака»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал слова Джано о том, что он не виноват в неудачных результатах «Спартака» после чемпионского сезона-2016/17.

Джано сказал: «Всe похерили, а повесили на Глушакова. Но разве он трансферы делал?»

«Время расставляет всe на свои места. Наверное, уже не от первого футболиста вы слышите, что происходило», — сказал Глушаков.

  • «Спартак» завершил этот сезон РПЛ на 10-м месте.
  • В воскресенье «Спартак» сыграет в финале Кубка России против «Динамо».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Джано: «Спартак» Карреры мог спокойно три года брать РПЛ, как «Зенит». Но всe похерили, а повесили на Глушакова» 5
Глушаков пожелал «Спартаку» удачи в финале Кубка России 1
Глушаков – о вылете «Рубина»: «Жаль. Не дай бог кому-нибудь в такую ситуацию попасть» 2
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:03
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +17881

    Persona_non_Grata 55 минут назад

    Время уже всё расставило по местам и имя иуды названо !!! Дальше только забвение, ибо ты и твои деяния не того масштаба, что бы о них помнили 1 (((

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15501

    ilichkadr > Persona_non_Grata 29 минут назад

    Прочитай мой пост в соседней ветке. Там как раз ответ откуда ноги растут и почему "выгнали Карреру".
    А вот это "имя иуды названо" и есть наш менталитет. Желаемое выдаётся за действительное, а далее становится нормой........

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11