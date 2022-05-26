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  • «Время все расставит на свои места». Глушаков – об обвинениях в «развале» «Спартака»

«Время все расставит на свои места». Глушаков – об обвинениях в «развале» «Спартака»

26 мая 2022, 15:03
12

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал слова Джано о том, что он не виноват в неудачных результатах «Спартака» после чемпионского сезона-2016/17.

Джано сказал: «Всe похерили, а повесили на Глушакова. Но разве он трансферы делал?»

«Время расставляет всe на свои места. Наверное, уже не от первого футболиста вы слышите, что происходило», — сказал Глушаков.

  • «Спартак» завершил этот сезон РПЛ на 10-м месте.
  • В воскресенье «Спартак» сыграет в финале Кубка России против «Динамо».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (12)
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Persona_non_Grata
1653567014
Время уже всё расставило по местам и имя иуды названо !!! Дальше только забвение, ибо ты и твои деяния не того масштаба, что бы о них помнили 1 (((
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Enter2006
1653571005
Спартак нельзя потерять, как собственно и Зенит и Локо и ЦСКА и Динамо, можете в меня пуляться теперь какашками. )) Я за возрождение Российского футбола! Дай Бог грамотного управленца в РФС!
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