Моуринью выиграл все еврокубковые финалы, в которых участвовал

«Рома» обыграла «Фейеноорд» (1:0) в финале Лиги конференций.

Главный тренер римской команды Жозе Моуринью вновь победил в решающем матче еврокубка. Португалец выиграл все финалы, в которых участвовал.

Финал Кубка УЕФА-2002/03 с «Порту»

Финал Лиги чемпионов-2003/04 с «Порту»

Финал Лиги чемпионов-2009/10 с «Интером»

Финал Лиги Европы-2016/17 с «МЮ»

Финал Лиги конференций-2021/22 с «Ромой»

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?