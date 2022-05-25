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  • «Зенит» – о 97-летии клуба: «Мы самая популярная и сильная команда России. Нас поддерживают миллионы во всему миру»

«Зенит» – о 97-летии клуба: «Мы самая популярная и сильная команда России. Нас поддерживают миллионы во всему миру»

25 мая 2022, 13:58
21

«Зенит» поздравил болельщиков с 97-летием клуба.

«25 мая футбольный клуб «Зенит» отмечает 97-й день рождения!

За 97 лет великой истории мы завоевали 24 трофея: девять Кубков чемпионов страны, пять национальных Кубков, семь Суперкубков страны, Кубок Премьер-лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА.

«Зенит» — самая успешная, популярная и сильная команда страны, которую поддерживают миллионы болельщиков по всему миру.

С праздником, сине-бело-голубые!» – написал «Зенит» в телеграме.

  • «Зенит» в четвертый раз подряд выиграл РПЛ.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (21)
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kostilio
1653476460
за пределами ПИтера они нахрен никому не нужны))))
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Fusballer
1653476681
Шутники, однако.
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ilichkadr
1653477583
Видать бомжарня мёдом намазана, что хряки тут как тут.
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docndoc
1653479070
Насчёт "самая сильная" на данный момент спорить не буду: чемпион по делу... А вот насчёт популярности... её не купишь...
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NewLife
1653479337
С Днем Рождения бомжи ! В этот день можете нести пургу насчет самых самых, хоть в солнечной системе. Не забывайте, однако, что карета может превратиться в тыкву, когда лживый пиар исчезнет.
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R_a_i_n
1653479806
Держите наркомана)))
Ответить
Иван Петров 1986
1653479865
Убогие, кто вас во всем мире поддерживает? Дальше вашего бомжатника никто и не знает.
Ответить
Боцман59rus
1653481355
_ спасибо, настроение подняли- рассмешили
Ответить
Беспонтий
1653482891
мы самая популярное и сильное государство нас поддерживают миллионы по всему миру и х с ним что десять миллионов ------------------ это вообще какой такой м.дак писал родные мои копирайтер гнойней спартаковского зеленова --хрен с вами с праздником раз так считаете
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Spirit_78
1653485759
Зенит, с днём рождения! А вот "пиарщикам" хотел бы пожелать побольше скромности, не стоит свинорылым уподобляться в их гоноре насчёт популярности. Клуб в настоящее время продолжает создавать великую историю, не надо этот процесс портить гордыней.
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