Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

«Зенит» – о 97-летии клуба: «Мы самая популярная и сильная команда России. Нас поддерживают миллионы во всему миру»

«Зенит» поздравил болельщиков с 97-летием клуба.

«25 мая футбольный клуб «Зенит» отмечает 97-й день рождения!

За 97 лет великой истории мы завоевали 24 трофея: девять Кубков чемпионов страны, пять национальных Кубков, семь Суперкубков страны, Кубок Премьер-лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА.

«Зенит» — самая успешная, популярная и сильная команда страны, которую поддерживают миллионы болельщиков по всему миру.

С праздником, сине-бело-голубые!» – написал «Зенит» в телеграме.

  • «Зенит» в четвертый раз подряд выиграл РПЛ.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Директор «Црвены Звезды»: «Мы больше не интересуемся Дзюбой» 2
Фанаты «Зенита» не будут покупать абонементы на 2-й круг РПЛ из-за Fan ID 7
Дюков: «Зенит» убивает РПЛ? В чем он виноват, если у других клубов игроки не заиграли, а его приобретения – в точку?» 24
Источник: телеграм-канал «Зенита»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:58
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +13612

    Fusballer 10 минут назад

    Шутники, однако.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +138

    kostilio 13 минут назад

    за пределами ПИтера они нахрен никому не нужны))))

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11