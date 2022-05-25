Агент Головина: «РПЛ даже не рассматриваем. Были предложения из Англии и Испании»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, поговорил о будущем футболиста.

– На текущий момент, май 2022 года, Головин ближе к возвращению в РПЛ или к новому вызову, например, переходу в чемпионат Испании или Англии?

– Однозначно не в РПЛ. Даже не рассматриваем. Ближе к Англии или Испании. Тем более, что предложения от клубов оттуда у нас были.

– Всe ли устраивает Головина в «Монако», и будете ли вы пытаться искать Саше новый клуб этим летом?

– В «Монако» Сашу всe устраивает. А по поводу нового клуба я оставлю без комментариев.

«Монако» купил Головина у ЦСКА в 2018 году за 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Лиги 1 Головин провел 27 матчей, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.

«Монако» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

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