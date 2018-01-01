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Агент Головина: «РПЛ даже не рассматриваем. Были предложения из Англии и Испании»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, поговорил о будущем футболиста.

– На текущий момент, май 2022 года, Головин ближе к возвращению в РПЛ или к новому вызову, например, переходу в чемпионат Испании или Англии?

– Однозначно не в РПЛ. Даже не рассматриваем. Ближе к Англии или Испании. Тем более, что предложения от клубов оттуда у нас были.

– Всe ли устраивает Головина в «Монако», и будете ли вы пытаться искать Саше новый клуб этим летом?

– В «Монако» Сашу всe устраивает. А по поводу нового клуба я оставлю без комментариев.

  • «Монако» купил Головина у ЦСКА в 2018 году за 30 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне Лиги 1 Головин провел 27 матчей, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.
  • «Монако» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Metaratings

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Комментарии5
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    Рейтинг: +3614

    Kollljan 1 час назад

    Всё правильно. Лучше полировать лавки, чем на поле потеть.

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    Рейтинг: +69

    Назарян 1 час назад

    Ну ну не плюй в колодец из которого пьешь воду!

    1
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    Рейтинг: +26710

    Боцман59rus 1 час назад

    _ даже интересно, кому он там нах нужен

    2
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    Рейтинг: +75

    Fialet 1 час назад

    Патриот.

    0
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    Рейтинг: +7819

    piligrim1986 1 час назад

    в свете всех событий не стоит понтоваться, Головин - не топ-игрок, выкинут и не моргнут. и поедете в зенит

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