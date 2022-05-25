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  • Агент Гурцкая: «Осинькин – детский тренер. Не представляю его в топ-клубе»

Агент Гурцкая: «Осинькин – детский тренер. Не представляю его в топ-клубе»

25 мая 2022, 08:28
8

Тимур Гурцкая, футбольный агент, не считает, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин готов к работе в московском клубе. Им интересуется «Спартак».

«Я могу ошибаться, но Осинькин – детский тренер. У него подход учителя. В большом клубе его не примут звезды, если он будет общаться с ними, как с детьми. Не могу представить его на лавке топовой московской команды», – сказал Гурцкая.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
Комментарии (8)
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AsmO1313
1653459458
Не знал, что топовые команды сидят на 10 месте
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САДЫЧОК
1653460974
Что за бред несёт , этот агент ?! Осинькин - Лучший после Федотова , Шварца. Видимо таким агентам - откаты не шлёт !
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Enter2006
1653461426
Протри зеньки и посмотри на каком месте Крылья Советов в таблице РПЛ, который недавно в ФНЛ был, а на каком Спартак, и только потом делай выводы о тренере.
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Fialet
1653462996
А кто такая эта Гурцкая? Что то много её стало.
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vladimir-7
1653464597
Федун заменит Ваноли не на Осенькина, а на Зарему и спартак сдвинется с 10-го места или вверх, или вниз таблицы чемпионата РПЛ.
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zigbert
1653502311
А разве не Осинькин построил команду, игравшую в ФНЛ, которая стала крепким середняком РПЛ. Да и сам стиль игры команды импонирует.
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