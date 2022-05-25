Агент Гурцкая: «Осинькин – детский тренер. Не представляю его в топ-клубе»

Тимур Гурцкая, футбольный агент, не считает, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин готов к работе в московском клубе. Им интересуется «Спартак».

«Я могу ошибаться, но Осинькин – детский тренер. У него подход учителя. В большом клубе его не примут звезды, если он будет общаться с ними, как с детьми. Не могу представить его на лавке топовой московской команды», – сказал Гурцкая.

«Крылья Советов» финишировали в РПЛ 8-ми.

Осинькин в команде 2 года.

До этого он тренировал «Чертаново».

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