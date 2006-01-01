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Агент Гурцкая: «Осинькин – детский тренер. Не представляю его в топ-клубе»

Тимур Гурцкая, футбольный агент, не считает, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин готов к работе в московском клубе. Им интересуется «Спартак».

«Я могу ошибаться, но Осинькин – детский тренер. У него подход учителя. В большом клубе его не примут звезды, если он будет общаться с ними, как с детьми. Не могу представить его на лавке топовой московской команды», – сказал Гурцкая.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3099

    Enter2006 6 минут назад

    Протри зеньки и посмотри на каком месте Крылья Советов в таблице РПЛ, который недавно в ФНЛ был, а на каком Спартак, и только потом делай выводы о тренере.

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    Рейтинг: +9142

    САДЫЧОК 14 минут назад

    Что за бред несёт , этот агент ?! Осинькин - Лучший после Федотова , Шварца.
    Видимо таким агентам - откаты не шлёт !

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    Рейтинг: +13

    AsmO1313 39 минут назад

    Не знал, что топовые команды сидят на 10 месте

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