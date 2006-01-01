Агент Гурцкая: «Осинькин – детский тренер. Не представляю его в топ-клубе»

Протри зеньки и посмотри на каком месте Крылья Советов в таблице РПЛ, который недавно в ФНЛ был, а на каком Спартак, и только потом делай выводы о тренере.
Тимур Гурцкая, футбольный агент, не считает, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин готов к работе в московском клубе. Им интересуется «Спартак».
«Я могу ошибаться, но Осинькин – детский тренер. У него подход учителя. В большом клубе его не примут звезды, если он будет общаться с ними, как с детьми. Не могу представить его на лавке топовой московской команды», – сказал Гурцкая.
- «Крылья Советов» финишировали в РПЛ 8-ми.
- Осинькин в команде 2 года.
- До этого он тренировал «Чертаново».
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