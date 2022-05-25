Дюков: «Давайте больше оптимизма. Чему сейчас радоваться? Финалу Кубка России «Спартак» – «Динамо»

Президент РФС Александр Дюков призвал журналистов к оптимизму.
«Давайте больше оптимизма, коллеги. (Обращаясь к журналисту Сергею Егорову – прим. «Бомбардира») У вас светит солнце – плохо. Нет его – плохо. Я не знаю, когда вам комфортно.
Чему мы сейчас можем порадоваться? Финалу Кубка России, ажиотажу», – сказал Дюков.
- «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале 29 мая в «Лужниках».
- Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года.
- «Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова