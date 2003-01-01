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Дюков: «Давайте больше оптимизма. Чему сейчас радоваться? Финалу Кубка России «Спартак» – «Динамо»

Президент РФС Александр Дюков призвал журналистов к оптимизму.

«Давайте больше оптимизма, коллеги. (Обращаясь к журналисту Сергею Егорову – прим. «Бомбардира») У вас светит солнце – плохо. Нет его – плохо. Я не знаю, когда вам комфортно.

Чему мы сейчас можем порадоваться? Финалу Кубка России, ажиотажу», – сказал Дюков.

  • «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале 29 мая в «Лужниках».
  • Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года.
  • «Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Сегодня, 07:33
Комментарии2
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    Рейтинг: +16760

    Garrincha58 38 минут назад

    чему у нас в стране радоваться так это ценам в магазинах приходишь и не перестаёшь удивляться как они быстро меняются и самое главное в одну сторону каждую неделю мля растут и растут как грибы в дождливую погоду а финал кубка? да пофиг на этот распиаренный финал две посредственные команды будут бодаться и кто кого? да пофиг, а будут прыгать как будто выиграли ЛЧ

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    Рейтинг: +449

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Играл бы зенит орал тут бы первый что кубок топ ка финал ЛЧ! сказано помойка реальная

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