Дюков: «Давайте больше оптимизма. Чему сейчас радоваться? Финалу Кубка России «Спартак» – «Динамо»

Президент РФС Александр Дюков призвал журналистов к оптимизму.

«Давайте больше оптимизма, коллеги. (Обращаясь к журналисту Сергею Егорову – прим. «Бомбардира») У вас светит солнце – плохо. Нет его – плохо. Я не знаю, когда вам комфортно.

Чему мы сейчас можем порадоваться? Финалу Кубка России, ажиотажу», – сказал Дюков.

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале 29 мая в «Лужниках».

Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года.

«Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?