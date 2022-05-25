Радимов: «Кубок лиги – выход для РПЛ в отсутствие еврокубков. Новый лимит неактуален»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выступил за создание Кубка РПЛ.
«Проект Кубка лиги? То, что не помешают лишние игры — это однозначно. Если его доработать и сделать интересным, то будет замечательно. Всe равно же окна будут в календаре — будет мало.
Кубок лиги, как мне кажется, как раз выход в отсутствие еврокубков. Я слышал фразу, что его как легко запустить, так легко убрать. Не надо будет ничего ломать. Правильная идея.
Новый лимит? Сейчас он неактуален. У нас большинство команд лишилось легионеров. Скорее всего, это решение на будущее», — сказал Радимов.
- Новый формат лимита утвердили в Министерстве спорта.
- В заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.
- При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.
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Источник: «Чемпионат»