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Радимов: «Кубок лиги – выход для РПЛ в отсутствие еврокубков. Новый лимит неактуален»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выступил за создание Кубка РПЛ.

«Проект Кубка лиги? То, что не помешают лишние игры — это однозначно. Если его доработать и сделать интересным, то будет замечательно. Всe равно же окна будут в календаре — будет мало.

Кубок лиги, как мне кажется, как раз выход в отсутствие еврокубков. Я слышал фразу, что его как легко запустить, так легко убрать. Не надо будет ничего ломать. Правильная идея.

Новый лимит? Сейчас он неактуален. У нас большинство команд лишилось легионеров. Скорее всего, это решение на будущее», — сказал Радимов.

  • Новый формат лимита утвердили в Министерстве спорта.
  • В заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.

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Источник: «Чемпионат»

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