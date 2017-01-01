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Экс-тренер «Уотфорда» Ивич – о ЦСКА: «Поймите, я не могу об этом говорить»

Бывший главный тренер «Уотфорда» Владимир Ивич отказался комментировать информацию о возможном назначении на пост главного тренера ЦСКА.

– Поймите, я не могу об этом говорить. В данный момент я не могу ничего об этом сказать.

– Не подтверждаете переговоры с ЦСКА?

– Нет, я не могу в данный момент о чем-либо говорить.

  • Ивич тренировал «Уотфорд» с 16 августа по 20 декабря 2020 года. Это его последний клуб.
  • Алексей Березуцкий возглавляет ЦСКА с прошлого года.
  • Сообщалось, что клуб заинтересован в приглашении чешского тренера Йиндршиха Трпишовски.

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Источник: «РБ Спорт»

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