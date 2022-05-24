Широков: «Уход Дзагоева из ЦСКА – безобразие. У него 397 матчей, вы ни за что не боретесь, – дайте довести до 400»

Бывший полузащитник сборной России высказался об уходе полузащитника алана Дзагоева из ЦСКА.

— Как оцениваете уход Дзагоева?

— Безобразная история. Мы должны с большим уважением относиться к игроку, который столько сделал для команды. У него 397 матчей. Неужели вы этого не знали? Вы ни за что не боретесь последние 5-6 матчей, полтора месяца.

Неужели не видите статистику, — дайте довести до 400, и уйти красиво, сыграв в последнем туре. Разве этого нельзя было сделать? Такому клубу, как ЦСКА, нужно более профессионально готовить проводы такого футболиста.

Дзагоеву в июне исполнится 32 года.

Он выступал за ЦСКА с 2008 года.

В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

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