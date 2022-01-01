Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
Супер-Валера. Главный футбольный помощник
2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
3 Тест: угадай футболиста по уху!
Тест: угадай футболиста по уху!

Широков: «Уход Дзагоева из ЦСКА – безобразие. У него 397 матчей, вы ни за что не боретесь, – дайте довести до 400»

Бывший полузащитник сборной России высказался об уходе полузащитника алана Дзагоева из ЦСКА.

— Как оцениваете уход Дзагоева?

— Безобразная история. Мы должны с большим уважением относиться к игроку, который столько сделал для команды. У него 397 матчей. Неужели вы этого не знали? Вы ни за что не боретесь последние 5-6 матчей, полтора месяца.

Неужели не видите статистику, — дайте довести до 400, и уйти красиво, сыграв в последнем туре. Разве этого нельзя было сделать? Такому клубу, как ЦСКА, нужно более профессионально готовить проводы такого футболиста.

  • Дзагоеву в июне исполнится 32 года.
  • Он выступал за ЦСКА с 2008 года.
  • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
КДК не будет наказывать Дзагоева за оскорбительную кричалку в адрес «Зенита» 5
Набабкин: «Без Дзагоева будет очень тяжело. Он еще проявит себя» 1
Дзагоев заплакал на фанатской трибуне ЦСКА. Вчера стало известно об уходе игрока 2
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:35
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +144

    RealDiMoNMadrid 13 минут назад

    Почему главный аморал России и мира зароговорил о морали ?..))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +299

    Stavr007 33 минуты назад

    как довести? на коляске на 3 матча выезжать будет или на костылях? он закончил уже минимум лет 5 назад по факту

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +12519

    playsh 46 минут назад

    Хрусталить поменьше надо было,тогда бы и идиотских предложений не было о подтасовках.Алан не за цифры играл,а за совесть.
    Но ты дурак,Широков,тебе этого не понять.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2405

    фанат джигурды 46 минут назад

    Бывает, что и суд приговаривает не по всей строгости закона. Это так лирическое отступление.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6789

    nik55 55 минут назад

    кому нужны такие рекорды-----тогда можно и на 500 замахнутся

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11