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  • Широков: «Уход Дзагоева из ЦСКА – безобразие. У него 397 матчей, вы ни за что не боретесь, – дайте довести до 400»

Широков: «Уход Дзагоева из ЦСКА – безобразие. У него 397 матчей, вы ни за что не боретесь, – дайте довести до 400»

24 мая 2022, 19:35
7

Бывший полузащитник сборной России высказался об уходе полузащитника алана Дзагоева из ЦСКА.

— Как оцениваете уход Дзагоева?

— Безобразная история. Мы должны с большим уважением относиться к игроку, который столько сделал для команды. У него 397 матчей. Неужели вы этого не знали? Вы ни за что не боретесь последние 5-6 матчей, полтора месяца.

Неужели не видите статистику, — дайте довести до 400, и уйти красиво, сыграв в последнем туре. Разве этого нельзя было сделать? Такому клубу, как ЦСКА, нужно более профессионально готовить проводы такого футболиста.

  • Дзагоеву в июне исполнится 32 года.
  • Он выступал за ЦСКА с 2008 года.
  • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (7)
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nik55
1653413495
кому нужны такие рекорды-----тогда можно и на 500 замахнутся
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фанат джигурды
1653414055
Бывает, что и суд приговаривает не по всей строгости закона. Это так лирическое отступление.
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Plyash
1653414068
Хрусталить поменьше надо было,тогда бы и идиотских предложений не было о подтасовках.Алан не за цифры играл,а за совесть. Но ты дурак,Широков,тебе этого не понять.
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Stavr007
1653414856
как довести? на коляске на 3 матча выезжать будет или на костылях? он закончил уже минимум лет 5 назад по факту
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RealDiMoNMadrid
1653416052
Почему главный аморал России и мира зароговорил о морали ?..))
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vovan55
1653424991
кто бы мычал...
Ответить
Dobroe Teplo za CSKA
1653534740
широков 4M0 ))))))))))))
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