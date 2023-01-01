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Головин отдал в среднем 2,6 передачи под удар в Лиге 1. Он делит 6-е место с Месси

Полузащитник Александр Головин отдал 44 передачи под удар в этом сезоне Лиги 1, из них 20 – со стандартов. Это лучший результат в «Монако».

Футболист сборной России отдавал в среднем 2,6 передачи под удар на 90 минут. По этому показателю он делит шестое место в Лиге 1 с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси.

  • Головин забил 3 гола и 4 ассиста в 27 матчах сезона Лиги 1.
  • «Монако» занял 3-е место в чемпионате.

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Источник: Opta

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Комментарии2
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    Рейтинг: +15776

    житель СПб 1 час назад

    А молодец!

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    Рейтинг: +24278

    bset 1 час назад

    Дайте Саше зарплату Гном Гномыча, а того отправьте на пенсию

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