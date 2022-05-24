«Нам всем предстоит испытание»: «Рубин» обратился к болельщикам в связи с вылетом в ФНЛ

«Рубин» опубликовал обращение, адресованное болельщикам команды.

​​«Рубин» проведет сезон-2022/2023 в Футбольной Национальной Лиге.

Дорогие болельщики! Нам всем предстоит испытание, которое мы обязательно преодолеем! Мы вернeмся и станем ещe сильнее.

Мы «Рубин» – нас не остановить», – говорится в публикации.

Сегодня исполком РФС решил сохранить действующий формат проведения РПЛ.

Это значит, что «Рубин» не сможет избежать вылета благодаря расширению лиги или введению моратория.

Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.

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