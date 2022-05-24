Карпин: «Наши судьи не умеют работать на VAR. Смотрят повторы по 18 минут и все равно ошибаются»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о работе системы VAR в РПЛ.
– Почему уровень судейства так упал? У вас есть объяснение?
– Упал? По мне он примерно каким был, таким и остался. Не считаю, что он упал.
– VAR этому как-то поспособствовал?
– Все вместе. Но, видимо, наши судьи не умеют работать на VAR, если они по 18 минут смотрят повторы и все равно ошибаются.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Sport24