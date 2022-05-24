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Карпин: «Наши судьи не умеют работать на VAR. Смотрят повторы по 18 минут и все равно ошибаются»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о работе системы VAR в РПЛ.

– Почему уровень судейства так упал? У вас есть объяснение?

– Упал? По мне он примерно каким был, таким и остался. Не считаю, что он упал.

– VAR этому как-то поспособствовал?

– Все вместе. Но, видимо, наши судьи не умеют работать на VAR, если они по 18 минут смотрят повторы и все равно ошибаются.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1446

    Benifacto 10 минут назад

    да всем давно понятно что они просто дискредитируют ВАР!!!
    ларчик просто открывается, у нас просто намного сильнее чем в европе... там хотя бы не так в наглую....потому что ВАР мешает зарабатывать...если в хоккее, теннисе... он уже с конца 80х, то посмотрите сколько лет сопротивлялся футбол!!!они не смотрят 18 минут, они думают! как бы сделать так чтобы и рыбку съесть и ..... сесть! найти нарушение правил в центре поля после 2х минут игры и гола!!! ваше красота!!!

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    Рейтинг: +15694

    Cleaner 43 минуты назад

    Карпин, ну так наши тренеры ТРЕНИРОВАТЬ не умеют. Проигрывают в еврокубках всяким локомотивам из Тбилиси.

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