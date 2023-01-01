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Аль-Хелайфи: «Расскажу о новом проекте «ПСЖ» и обо всех изменениях на следующей неделе»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что на следующей неделе расскажет о новом проекте клуба.

«Я думаю, что на следующей неделе объявлю обо всех изменениях, расскажу о новом проекте. Новый тренер? У нас есть Маурисио Почеттино, мы его уважаем. Вы все узнаете на следующей неделе», — сказал Аль-Халайфи.

  • Почеттино пришел в «ПСЖ» в прошлом году, дважды выиграл с командой Лигу 1.
  • Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
  • Парижане в этом году вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: RMC Sport

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2952

    Dgad 11 минут назад

    Расформирует все в куям, и будут играть молодежь и Мбапээээ)

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