Аль-Хелайфи: «Расскажу о новом проекте «ПСЖ» и обо всех изменениях на следующей неделе»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что на следующей неделе расскажет о новом проекте клуба.

«Я думаю, что на следующей неделе объявлю обо всех изменениях, расскажу о новом проекте. Новый тренер? У нас есть Маурисио Почеттино, мы его уважаем. Вы все узнаете на следующей неделе», — сказал Аль-Халайфи.

Почеттино пришел в «ПСЖ» в прошлом году, дважды выиграл с командой Лигу 1.

Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

Парижане в этом году вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

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