15 декабря 2024 года в рамках 15-го тура Лиги 1 состоится один из самых ожидаемых матчей тура – «ПСЖ» примет «Лион» на домашнем стадионе «Парк-де-Пренс». Обе команды продемонстрировали высокие результаты в последних матчах, и хотя «ПСЖ» находится в отличной форме, «Лион» также не уступает в атакующих действиях. Это будет дуэль двух мощных команд с амбициями на верхнюю часть турнирной таблицы.
«ПСЖ»
«ПСЖ» продолжает доминировать в Лиге 1, находясь на 1-м месте с 34 очками после 14 туров. Команда не проигрывает уже в 16 последних матчах Лиги 1, что говорит о высокой стабильности. Лучший бомбардир команды Брэдли Барколя (10 голов в 20 матчах) продолжает радовать болельщиков своей формой. В атаке парижане выглядят мощно, забив 37 голов, что является лучшим показателем в лиге. При этом оборона тоже не подводит – в последних 5 матчах команда пропустила всего 2 гола. «ПСЖ» показывает уверенную игру на своем стадионе, что является важным фактором в их favor.
Последние матчи «ПСЖ»:
- 10.12.2024: Ред Булл 3:0 ПСЖ (Лига чемпионов)
- 06.12.2024: Осер 0:0 ПСЖ
- 30.11.2024: ПСЖ 1:1 Нант
- 26.11.2024: Бавария 1:0 ПСЖ (Лига чемпионов)
- 22.11.2024: ПСЖ 3:0 Тулуза
«Лион»
«Лион» также показывает отличные результаты в Лиге 1, набрав 25 очков после 14 туров и расположившись на 5-й строчке. Команда идет без поражений в последних 9 матчах и забивает в каждом из них. Александр Ляказетт, лучший бомбардир с 8 голами, продолжает быть главным источником атакующих сил. Лион не демонстрирует столь яркую игру в обороне, пропустив 5 голов в последних 5 играх, но атакующие действия команды впечатляют. В последних играх команда отметилась высокими результатами, например, разгромом «Анжера» (3:0) и победой над «Ниццей» (4:1).
Последние матчи «Лион»:
- 12.12.2024: Лион 3:2 Айнтрахт Ф (Лига Европы)
- 07.12.2024: Анжер 0:3 Лион
- 01.12.2024: Лион 4:1 Ницца
- 28.11.2024: Карабах 1:4 Лион (Лига Европы)
- 23.11.2024: Реймс 1:1 Лион
Личные встречи
История личных встреч в последнее время однозначно поддерживает «ПСЖ». Парижане выиграли в 3 последних матчах против «Лиона», продемонстрировав стабильность в играх с этим соперником. При этом, несмотря на проигрыши, «Лион» тоже не уступает без борьбы – в последних матчах команда забивала в ворота «ПСЖ», даже в тех случаях, когда не выигрывала.
Последние встречи:
- 25.05.2024 (Кубок): Лион 1:2 ПСЖ
- 21.04.2024: ПСЖ 4:1 Лион
- 03.09.2023: Лион 1:4 ПСЖ
- 02.04.2023: ПСЖ 0:1 Лион
- 18.09.2022: Лион 0:1 ПСЖ
Статистика
«ПСЖ»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.64, пропускает – 0.14
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
«Лион»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 15
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Лион»
«ПСЖ» в последние годы демонстрирует отличные результаты, особенно на домашнем стадионе. Лион, несмотря на хорошую форму, будет испытывать трудности на выезде против столь сильного соперника. Ожидается, что «ПСЖ» продолжит свою беспроигрышную серию и возьмет три очка в этом поединке. Однако «Лион» вполне способен забить хотя бы один гол, особенно учитывая атакующую мощь, возглавляемую Ляказеттом.
Рекомендации для ставок:
- Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.45
- Оба забьют – Да – коэффициент 2.00
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.20
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «ПСЖ» за коэффициент 8.00
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