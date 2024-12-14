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    • Прогноз на точный счет матча «ПСЖ» – «Лион», Лига 1, 15 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «ПСЖ» – «Лион», Лига 1, 15 декабря 2024 года

    15 декабря 2024 года в рамках 15-го тура Лиги 1 состоится один из самых ожидаемых матчей тура – «ПСЖ» примет «Лион» на домашнем стадионе «Парк-де-Пренс». Обе команды продемонстрировали высокие результаты в последних матчах, и хотя «ПСЖ» находится в отличной форме, «Лион» также не уступает в атакующих действиях. Это будет дуэль двух мощных команд с амбициями на верхнюю часть турнирной таблицы.

    «ПСЖ»

    «ПСЖ» продолжает доминировать в Лиге 1, находясь на 1-м месте с 34 очками после 14 туров. Команда не проигрывает уже в 16 последних матчах Лиги 1, что говорит о высокой стабильности. Лучший бомбардир команды Брэдли Барколя (10 голов в 20 матчах) продолжает радовать болельщиков своей формой. В атаке парижане выглядят мощно, забив 37 голов, что является лучшим показателем в лиге. При этом оборона тоже не подводит – в последних 5 матчах команда пропустила всего 2 гола. «ПСЖ» показывает уверенную игру на своем стадионе, что является важным фактором в их favor.

    Последние матчи «ПСЖ»:

    • 10.12.2024: Ред Булл 3:0 ПСЖ (Лига чемпионов)
    • 06.12.2024: Осер 0:0 ПСЖ
    • 30.11.2024: ПСЖ 1:1 Нант
    • 26.11.2024: Бавария 1:0 ПСЖ (Лига чемпионов)
    • 22.11.2024: ПСЖ 3:0 Тулуза

    «Лион»

    «Лион» также показывает отличные результаты в Лиге 1, набрав 25 очков после 14 туров и расположившись на 5-й строчке. Команда идет без поражений в последних 9 матчах и забивает в каждом из них. Александр Ляказетт, лучший бомбардир с 8 голами, продолжает быть главным источником атакующих сил. Лион не демонстрирует столь яркую игру в обороне, пропустив 5 голов в последних 5 играх, но атакующие действия команды впечатляют. В последних играх команда отметилась высокими результатами, например, разгромом «Анжера» (3:0) и победой над «Ниццей» (4:1).

    Последние матчи «Лион»:

    • 12.12.2024: Лион 3:2 Айнтрахт Ф (Лига Европы)
    • 07.12.2024: Анжер 0:3 Лион
    • 01.12.2024: Лион 4:1 Ницца
    • 28.11.2024: Карабах 1:4 Лион (Лига Европы)
    • 23.11.2024: Реймс 1:1 Лион

    Личные встречи

    История личных встреч в последнее время однозначно поддерживает «ПСЖ». Парижане выиграли в 3 последних матчах против «Лиона», продемонстрировав стабильность в играх с этим соперником. При этом, несмотря на проигрыши, «Лион» тоже не уступает без борьбы – в последних матчах команда забивала в ворота «ПСЖ», даже в тех случаях, когда не выигрывала.

    Последние встречи:

    • 25.05.2024 (Кубок): Лион 1:2 ПСЖ
    • 21.04.2024: ПСЖ 4:1 Лион
    • 03.09.2023: Лион 1:4 ПСЖ
    • 02.04.2023: ПСЖ 0:1 Лион
    • 18.09.2022: Лион 0:1 ПСЖ

    Статистика

    «ПСЖ»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.64, пропускает – 0.14
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

    «Лион»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 15
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «ПСЖ» – «Лион»

    «ПСЖ» в последние годы демонстрирует отличные результаты, особенно на домашнем стадионе. Лион, несмотря на хорошую форму, будет испытывать трудности на выезде против столь сильного соперника. Ожидается, что «ПСЖ» продолжит свою беспроигрышную серию и возьмет три очка в этом поединке. Однако «Лион» вполне способен забить хотя бы один гол, особенно учитывая атакующую мощь, возглавляемую Ляказеттом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.45
    • Оба забьют – Да – коэффициент 2.00
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.20

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «ПСЖ» за коэффициент 8.00

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    Источник: «Бомбардир»

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