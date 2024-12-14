15 декабря 2024 года в рамках 15-го тура Лиги 1 состоится один из самых ожидаемых матчей тура – «ПСЖ» примет «Лион» на домашнем стадионе «Парк-де-Пренс». Обе команды продемонстрировали высокие результаты в последних матчах, и хотя «ПСЖ» находится в отличной форме, «Лион» также не уступает в атакующих действиях. Это будет дуэль двух мощных команд с амбициями на верхнюю часть турнирной таблицы.

«ПСЖ» продолжает доминировать в Лиге 1, находясь на 1-м месте с 34 очками после 14 туров. Команда не проигрывает уже в 16 последних матчах Лиги 1, что говорит о высокой стабильности. Лучший бомбардир команды Брэдли Барколя (10 голов в 20 матчах) продолжает радовать болельщиков своей формой. В атаке парижане выглядят мощно, забив 37 голов, что является лучшим показателем в лиге. При этом оборона тоже не подводит – в последних 5 матчах команда пропустила всего 2 гола. «ПСЖ» показывает уверенную игру на своем стадионе, что является важным фактором в их favor.

Последние матчи «ПСЖ»:

10.12.2024: Ред Булл 3:0 ПСЖ (Лига чемпионов)

06.12.2024: Осер 0:0 ПСЖ

30.11.2024: ПСЖ 1:1 Нант

26.11.2024: Бавария 1:0 ПСЖ (Лига чемпионов)

22.11.2024: ПСЖ 3:0 Тулуза

«Лион»

«Лион» также показывает отличные результаты в Лиге 1, набрав 25 очков после 14 туров и расположившись на 5-й строчке. Команда идет без поражений в последних 9 матчах и забивает в каждом из них. Александр Ляказетт, лучший бомбардир с 8 голами, продолжает быть главным источником атакующих сил. Лион не демонстрирует столь яркую игру в обороне, пропустив 5 голов в последних 5 играх, но атакующие действия команды впечатляют. В последних играх команда отметилась высокими результатами, например, разгромом «Анжера» (3:0) и победой над «Ниццей» (4:1).

Последние матчи «Лион»:

12.12.2024: Лион 3:2 Айнтрахт Ф (Лига Европы)

07.12.2024: Анжер 0:3 Лион

01.12.2024: Лион 4:1 Ницца

28.11.2024: Карабах 1:4 Лион (Лига Европы)

23.11.2024: Реймс 1:1 Лион

Личные встречи

История личных встреч в последнее время однозначно поддерживает «ПСЖ». Парижане выиграли в 3 последних матчах против «Лиона», продемонстрировав стабильность в играх с этим соперником. При этом, несмотря на проигрыши, «Лион» тоже не уступает без борьбы – в последних матчах команда забивала в ворота «ПСЖ», даже в тех случаях, когда не выигрывала.

Последние встречи:

25.05.2024 (Кубок): Лион 1:2 ПСЖ

21.04.2024: ПСЖ 4:1 Лион

03.09.2023: Лион 1:4 ПСЖ

02.04.2023: ПСЖ 0:1 Лион

18.09.2022: Лион 0:1 ПСЖ

Статистика

«ПСЖ»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.64, пропускает – 0.14

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

«Лион»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 15

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Лион»

«ПСЖ» в последние годы демонстрирует отличные результаты, особенно на домашнем стадионе. Лион, несмотря на хорошую форму, будет испытывать трудности на выезде против столь сильного соперника. Ожидается, что «ПСЖ» продолжит свою беспроигрышную серию и возьмет три очка в этом поединке. Однако «Лион» вполне способен забить хотя бы один гол, особенно учитывая атакующую мощь, возглавляемую Ляказеттом.

Рекомендации для ставок:

Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.45

Оба забьют – Да – коэффициент 2.00

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.20

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «ПСЖ» за коэффициент 8.00

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!