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Президент «Торпедо»: «Мы пришли в РПЛ, чтобы задержаться там надолго»

Президент «Торпедо» Денис Маслов высказался о выходе команды из ФНЛ в РПЛ.

«Мы пришли в Премьер-лигу, чтобы задержаться там надолго и постараться показывать там качественный футбол, радовать болельщиков и вернуть московскому клубу былую славу.

Что касается состава, он полностью соответствовал тому уровню игру, который мы показали в ФНЛ, мы заняли первое место. Я ребятам с самого начала, с первого тура говорил, что это самая сильная команда. Так оно и вышло.

Что касается уровня РПЛ, Талалаев и Осинькин задали такую высокую планку, что нам надо стремиться к этому. Нам, конечно, нужно будет укреплять наш состав, чтобы составить им достойную конкуренцию.

Торпедовские болельщики очень соскучились по РПЛ, думаю, каждый матч будет для них праздником, независимо от того, с кем мы будем играть», – сказал Маслов.

  • «Торпедо» не играл в высшем дивизионе с 2015 года.
  • Они станут 5-м московским клубом в РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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23.05.2022 23:41
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