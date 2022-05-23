КДК не будет наказывать Дзагоева за оскорбительную кричалку в адрес «Зенита»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет на будет наказывать полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева за скандирование оскорбительной кричалки в адрес «Зенита» на фанатской трибуне москвичей.

«На этот счет у меня нет никаких данных. Конкретно про Алана Дзагоева в рапорте ничего не написано. Рассмотрим только скандирование болельщиков ЦСКА. А там уже будем разбираться», – сказал Григорьянц.

Накануне ЦСКА сообщил о разрыве контракта с Дзагоевым.

Футболисту в июне исполнится 32 года.

В 397 матчах за клуб он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

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