КДК не будет наказывать Дзагоева за оскорбительную кричалку в адрес «Зенита»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет на будет наказывать полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева за скандирование оскорбительной кричалки в адрес «Зенита» на фанатской трибуне москвичей.
«На этот счет у меня нет никаких данных. Конкретно про Алана Дзагоева в рапорте ничего не написано. Рассмотрим только скандирование болельщиков ЦСКА. А там уже будем разбираться», – сказал Григорьянц.
- Накануне ЦСКА сообщил о разрыве контракта с Дзагоевым.
- Футболисту в июне исполнится 32 года.
- В 397 матчах за клуб он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Sport24