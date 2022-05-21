Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
3 Тест: слова философа или футболиста?
Тест: слова философа или футболиста?

КДК не будет наказывать Дзагоева за оскорбительную кричалку в адрес «Зенита»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет на будет наказывать полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева за скандирование оскорбительной кричалки в адрес «Зенита» на фанатской трибуне москвичей.

«На этот счет у меня нет никаких данных. Конкретно про Алана Дзагоева в рапорте ничего не написано. Рассмотрим только скандирование болельщиков ЦСКА. А там уже будем разбираться», – сказал Григорьянц.

  • Накануне ЦСКА сообщил о разрыве контракта с Дзагоевым.
  • Футболисту в июне исполнится 32 года.
  • В 397 матчах за клуб он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Набабкин: «Без Дзагоева будет очень тяжело. Он еще проявит себя» 1
Дзагоев заплакал на фанатской трибуне ЦСКА. Вчера стало известно об уходе игрока 2
Дзагоев впервые прокомментировал уход из ЦСКА 5
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:00
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +10

    fredrick 12 минут назад

    Что он там провякал?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1288

    Узб@гоеный 1 час назад

    На неумных не обращают внимание.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10154

    alp 2 часа назад

    шо, опять????

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11