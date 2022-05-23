РФС может создать отдельный турнир для вторых команд

РФС рассматривает вариант с созданием отдельного турнира для вторых команд.

«В рамках совместной работы РФС и ФНЛ по изменению форматов ФНЛ-1, ФНЛ-2 обсуждались различные решения по вторым командам: их участие в ФНЛ-2 или создание для них отдельного турнира с целью повышения спортивного и коммерческого потенциала лиги», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Сегодня «Спартак» из-за сокращения бюджета объявил о закрытии второй команды.

«Спартак-2» финишировал на 7-м месте в ФНЛ.

Проект был создан в 2013 году.

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