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РФС может создать отдельный турнир для вторых команд

РФС рассматривает вариант с созданием отдельного турнира для вторых команд.

«В рамках совместной работы РФС и ФНЛ по изменению форматов ФНЛ-1, ФНЛ-2 обсуждались различные решения по вторым командам: их участие в ФНЛ-2 или создание для них отдельного турнира с целью повышения спортивного и коммерческого потенциала лиги», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

  • Сегодня «Спартак» из-за сокращения бюджета объявил о закрытии второй команды.
  • «Спартак-2» финишировал на 7-м месте в ФНЛ.
  • Проект был создан в 2013 году.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2603

    acor94 2 часа назад

    Вторым командам надо играть с мужиками, а не в отдельной лиге друг с другом. Оставьте их в фнл и не трогайте

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    Рейтинг: +13591

    Fusballer 3 часа назад

    Какие вторые команды? Скоро все закрывать начнут, чтобы основа и дальше жирела.

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