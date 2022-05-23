Сайманов: «У игроков будут большие запросы по зарплатам. Они и дальше живут в мыльном пузыре»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о зарплатах в российском футболе.

«Будут большие запросы у игроков по зарплатам. Я удивляюсь, как будто люди и дальше живут в мыльном пузыре. Клубы переподписывают на большие зарплаты игроков. Мне кажется, эта тенденция сохранится. Качественные россияне будут получать много», — сказал Сайманов.

«Рубин» финишировал 15-м в РПЛ.

Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.

В случае введения моратория на вылет команда, скорее всего, будет играть в стыках вместо прямого вылета.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?