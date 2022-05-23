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  • Сайманов: «У игроков будут большие запросы по зарплатам. Они и дальше живут в мыльном пузыре»

Сайманов: «У игроков будут большие запросы по зарплатам. Они и дальше живут в мыльном пузыре»

23 мая 2022, 15:32
5

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о зарплатах в российском футболе.

«Будут большие запросы у игроков по зарплатам. Я удивляюсь, как будто люди и дальше живут в мыльном пузыре. Клубы переподписывают на большие зарплаты игроков. Мне кажется, эта тенденция сохранится. Качественные россияне будут получать много», — сказал Сайманов.

  • «Рубин» финишировал 15-м в РПЛ.
  • Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.
  • В случае введения моратория на вылет команда, скорее всего, будет играть в стыках вместо прямого вылета.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (5)
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КаДеС
1653312286
Пора уже лопать этот пузырь. Нереальные деньги туда уходят. Глядишь, кризис экономический и политический немного очистит наш футбол, да восстановит реальный паритет зарплат и качества игроков
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mahan
1653312652
Да, пора бы давно вводить потолок зарплат.
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Старикан
1653313138
Раз наш футбол теперь никому в мире не нужен, то и зарплаты игрокам надо привести к среденестатистическим по стране! А кто не хочет играть за такие гроши- пожалуйста можете мести улицы! ...и добро пожаловать в современную реальность...
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neim
1653325527
А вы им не давайте большие, давайте маленькие. А кто не хочет, пусть идут в Зенит.
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Иван Петров 1986
1653325549
В мыльном пузыре живут чиновники от футбола, как и все наши чинуши. Если игроки будут мало получать то и им меньше останется.
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