Сайманов: «У игроков будут большие запросы по зарплатам. Они и дальше живут в мыльном пузыре»

Нет , дружище, врёшь !!!!
Игрок не сам себе зарплату устанавливает , это вы, функционеры , осваиваете бюджет. Свои кровные , ты бы поберёг , а народные не жалко. В "мыльном пузыре " весь наш футбол , а народ смотрит и оху...ает.
Вас со Слуцким ссаными тряпками гнать надо , но похоже руководителям Республики неплохо откатываете, продолжайте в том же духе .
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о зарплатах в российском футболе.
«Будут большие запросы у игроков по зарплатам. Я удивляюсь, как будто люди и дальше живут в мыльном пузыре. Клубы переподписывают на большие зарплаты игроков. Мне кажется, эта тенденция сохранится. Качественные россияне будут получать много», — сказал Сайманов.
- «Рубин» финишировал 15-м в РПЛ.
- Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.
- В случае введения моратория на вылет команда, скорее всего, будет играть в стыках вместо прямого вылета.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?