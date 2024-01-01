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Сайманов: «У игроков будут большие запросы по зарплатам. Они и дальше живут в мыльном пузыре»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о зарплатах в российском футболе.

«Будут большие запросы у игроков по зарплатам. Я удивляюсь, как будто люди и дальше живут в мыльном пузыре. Клубы переподписывают на большие зарплаты игроков. Мне кажется, эта тенденция сохранится. Качественные россияне будут получать много», — сказал Сайманов.

  • «Рубин» финишировал 15-м в РПЛ.
  • Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.
  • В случае введения моратория на вылет команда, скорее всего, будет играть в стыках вместо прямого вылета.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +10212

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Нет , дружище, врёшь !!!!
    Игрок не сам себе зарплату устанавливает , это вы, функционеры , осваиваете бюджет. Свои кровные , ты бы поберёг , а народные не жалко. В "мыльном пузыре " весь наш футбол , а народ смотрит и оху...ает.
    Вас со Слуцким ссаными тряпками гнать надо , но похоже руководителям Республики неплохо откатываете, продолжайте в том же духе .

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    Рейтинг: +7244

    Старикан 2 часа назад

    Раз наш футбол теперь никому в мире не нужен, то и зарплаты игрокам надо привести к среденестатистическим по стране! А кто не хочет играть за такие гроши- пожалуйста можете мести улицы! ...и добро пожаловать в современную реальность...

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    Рейтинг: +1726

    mahan 2 часа назад

    Да, пора бы давно вводить потолок зарплат.

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    Рейтинг: +450

    КаДеС 2 часа назад

    Пора уже лопать этот пузырь. Нереальные деньги туда уходят. Глядишь, кризис экономический и политический немного очистит наш футбол, да восстановит реальный паритет зарплат и качества игроков

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