Сайманов: «Не вижу вины Слуцкого в вылете в ФНЛ. Да, он будет работать в «Рубине» вечно»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал свои слова о том, что Леонид Слуцкий будет вечно тренировать команду.

«Шутка, что Слуцкий будет работать вечно? Какой кредит доверия? Ну зачем про это говорить. Это фантазии. Кто говорил, что «Рубин» вылетит? Первым об этом я и говорил, когда возникли новые реалии. Но вины Слуцкого я лично не вижу. Его обвинять в этом я не хочу. У него есть контракт.

Хотите, чтобы я сказал, что он будет работать вечно? Да, хорошо – он будет работать вечно», – сказал Сайманов.

«Рубин» финишировал 15-м в РПЛ и вылетел в ФНЛ.

Слуцкий продолжит тренировать команду.

Он возглавляет «Рубин» с 2019 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?