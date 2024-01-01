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Сайманов: «Не вижу вины Слуцкого в вылете в ФНЛ. Да, он будет работать в «Рубине» вечно»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал свои слова о том, что Леонид Слуцкий будет вечно тренировать команду.

«Шутка, что Слуцкий будет работать вечно? Какой кредит доверия? Ну зачем про это говорить. Это фантазии. Кто говорил, что «Рубин» вылетит? Первым об этом я и говорил, когда возникли новые реалии. Но вины Слуцкого я лично не вижу. Его обвинять в этом я не хочу. У него есть контракт.

Хотите, чтобы я сказал, что он будет работать вечно? Да, хорошо – он будет работать вечно», – сказал Сайманов.

  • «Рубин» финишировал 15-м в РПЛ и вылетел в ФНЛ.
  • Слуцкий продолжит тренировать команду.
  • Он возглавляет «Рубин» с 2019 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +723

    GammiD 11 минут назад

    Рустам в заложники взял))))

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    Рейтинг: +1636

    Vitaga 48 минут назад

    каких бюджетных денег? спонсором был ТАИФ - частная компания. сейчас Сибур - тоже частная.
    Рубин сгубили коррупционные схемы - когда уехали иностранцы - замены им не было. были откровенно слабые игроки из молодежки где их держали потому что они платили. те же схемы и академии. там все платники практически. вместо того чтобы растить новые таланты тренера тупо рубят бабки.

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    Рейтинг: +9130

    САДЫЧОК 1 час назад

    Хаа смешной ! Его вины нет !
    Надо лишить , Рубин бюджетных денег- вот тогда , пусть и остаётся !

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    Рейтинг: +723

    GammiD > САДЫЧОК 10 минут назад

    Нас Сибур спонсирует.

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