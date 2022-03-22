Сайманов: «Слуцкий будет вечно работать в «Рубине»

там ещё есть опция
выкуп из орды
правда раз в триста лет
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о будущем главного тренера Леонида Слуцкого после разгрома от ЦСКА (1:6) в 22-м туре РПЛ.
– У «Рубина», безусловно, есть доверие к Слуцкому.
— Он точно доработает до конца сезона?
— Он будет вечно работать у нас.
- Слуцкий возглавляет команду с декабря 2020 года.
- Казанцы проиграли 6 из 7 последних матчей в РПЛ.
- Вилкова пожизненно отстранили от судейства в 2021 году.
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