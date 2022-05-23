Гендиректор «Рубина» – о моратории на вылет из РПЛ: «Искренне надеюсь, что решение может быть принято»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что в клубе не теряют надежды остаться в РПЛ.

«Все думали, что нужно ввести мораторий на вылет. Десять клубов – за, пять – против. У меня есть презентация с цифрами и они удивили даже руководителей клубов РПЛ. Они не понимали масштаба наших проблем.

Мы прислали письмо в лигу с предложением ввести мораторий. И на следующий день 23 марта был исполком. Приняли решение играть. Собрали рабочую группу для обсуждения форматов. Продолжили играть, группа работала.

19 мая мы обсуждали эту ситуацию. И теперь ждем решения РФС. Я искренне надеюсь, что решение может быть принято. Команду мы не распустили», – сказал Сайманов.

«Рубин» финишировал 15-м в РПЛ.

Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.

В случае моратория команда, скорее всего, будет играть в стыках вместо прямого вылета.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?