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Гендиректор «Рубина» – о моратории на вылет из РПЛ: «Искренне надеюсь, что решение может быть принято»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что в клубе не теряют надежды остаться в РПЛ.

«Все думали, что нужно ввести мораторий на вылет. Десять клубов – за, пять – против. У меня есть презентация с цифрами и они удивили даже руководителей клубов РПЛ. Они не понимали масштаба наших проблем.

Мы прислали письмо в лигу с предложением ввести мораторий. И на следующий день 23 марта был исполком. Приняли решение играть. Собрали рабочую группу для обсуждения форматов. Продолжили играть, группа работала.

19 мая мы обсуждали эту ситуацию. И теперь ждем решения РФС. Я искренне надеюсь, что решение может быть принято. Команду мы не распустили», – сказал Сайманов.

  • «Рубин» финишировал 15-м в РПЛ.
  • Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.
  • В случае моратория команда, скорее всего, будет играть в стыках вместо прямого вылета.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:43
Комментарии5
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    Рейтинг: +64524

    portero 1 час назад

    Ну какой нафиг мораторий, если только расширение лиги до 18 и переходные игры, для 15 и 16 команды....

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    Рейтинг: +15437

    ilichkadr 2 часа назад

    Ну, и на кой РФС масштабы ваших проблем? Меньше воровать надо и заниматься командой, а не устраивать презентации с цифрами, танцы с бубнами, сабантуи по поводу и без.

    1
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    Рейтинг: +24274

    bset 3 часа назад

    А что делать с автоматическим в таком случае мораторием на выход в РПЛ?

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    Рейтинг: +7132

    серега кашин 3 часа назад

    никакого моратория не должно быть

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    Рейтинг: +22723

    JTherry 3 часа назад

    регламент должен быть соблюден, расширение Лиги только добавит экономических проблем всем командам...

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