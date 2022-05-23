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  • Гендиректор «Рубина» – о моратории на вылет из РПЛ: «Искренне надеюсь, что решение может быть принято»

Гендиректор «Рубина» – о моратории на вылет из РПЛ: «Искренне надеюсь, что решение может быть принято»

23 мая 2022, 11:43
5

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что в клубе не теряют надежды остаться в РПЛ.

«Все думали, что нужно ввести мораторий на вылет. Десять клубов – за, пять – против. У меня есть презентация с цифрами и они удивили даже руководителей клубов РПЛ. Они не понимали масштаба наших проблем.

Мы прислали письмо в лигу с предложением ввести мораторий. И на следующий день 23 марта был исполком. Приняли решение играть. Собрали рабочую группу для обсуждения форматов. Продолжили играть, группа работала.

19 мая мы обсуждали эту ситуацию. И теперь ждем решения РФС. Я искренне надеюсь, что решение может быть принято. Команду мы не распустили», – сказал Сайманов.

  • «Рубин» финишировал 15-м в РПЛ.
  • Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.
  • В случае моратория команда, скорее всего, будет играть в стыках вместо прямого вылета.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (5)
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JTherry
1653295893
регламент должен быть соблюден, расширение Лиги только добавит экономических проблем всем командам...
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серега кашин
1653296586
никакого моратория не должно быть
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ilichkadr
1653302195
Ну, и на кой РФС масштабы ваших проблем? Меньше воровать надо и заниматься командой, а не устраивать презентации с цифрами, танцы с бубнами, сабантуи по поводу и без.
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portero
1653303358
Ну какой нафиг мораторий, если только расширение лиги до 18 и переходные игры, для 15 и 16 команды....
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Stavr007
1653319023
если оставят, можно закрывать дно лигу полностью
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