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Марез: «В «Ливерпуле» ненавидят «Манчестер Сити». Если бы не мы, они бы все выигрывали каждый год»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез высказался о конкуренции с «Ливерпулем».

«Ливерпуль» – сумасшедшая, превосходная команда. Знаю, что они нас ненавидят. Они устали от нас, потому что если бы не мы, они бы все выигрывали каждый год.

Но сейчас мы на чемпионском подиуме и будем здесь в следующем году», – сказал Марез.

  • «Сити» в чемпионской гонке АПЛ опередил «Ливерпуль» на 1 очко.
  • Мерсисайдцы в этом сезоне выиграли Кубок Англии и Кубок лиги, а также дошли до финала Лиги чемпионов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Liverpool Echo

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