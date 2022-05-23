Даниел Мальдини выиграл Серию А с «Миланом». До этот титул с клубом брали его отец и дед

Полузащитник Даниел Мальдини стал чемпионом Италии в составе «Милана».

Для 20-летнего футболиста это скудетто стало дебютным в карьере.

Ранее чемпионский титул с «Миланом» брали его отец Паоло и дед Чезаре.

Даниел Мальдини забил 1 гол в 8 матчах сезона Серии А.

Паоло Мальдини 7 раз становился чемпионом с «Миланом» в период с 1984 по 2009 год.

Чезаре Мальдини выступал за клуб с 1954 по 1966 год и выиграл 4 скудетто.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?