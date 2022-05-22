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«Торпедо»: «РПЛ, ты скучала по нам?»

22 мая 2022, 15:40
2

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин прокомментировал выход команды в РПЛ.

«Долгожданный результат. Это тот результат, в который мы верили, несмотря на долгий путь. Руководство и спортсмены говорили только о первом месте. Футбольный бог все-таки существует, «Торпедо» занял заслуженное первое место и попал туда, где в принципе всегда должен был находиться. восемь лет, если я не ошибаюсь, нас не было в РПЛ. Премьер-лига, ты соскучилась по нам?

Сейчас предстоит колоссальный вид работы для каждого из нас. Те задачи, которые мы ставили перед сезоном, были выполнены и сейчас предстоит то же самое. Хотел бы через страницы родной для меня газеты передать громадную благодарность всем тем, кто был рядом: своей семье, близким и друзьям со всех городов и стран мира. Всех благодарю и поздравляю, это наша общая победа. Дальше — больше!» – сказал Ляпин.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Торпедо
Комментарии (2)
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житель СПб
1653223550
Конечно! Ведь в Лиге не хватает московских команд...
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SpartakMoskwa
1653227292
Помним, и очень по рады вашему вашему возвращению
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