«Торпедо»: «РПЛ, ты скучала по нам?»

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин прокомментировал выход команды в РПЛ.

«Долгожданный результат. Это тот результат, в который мы верили, несмотря на долгий путь. Руководство и спортсмены говорили только о первом месте. Футбольный бог все-таки существует, «Торпедо» занял заслуженное первое место и попал туда, где в принципе всегда должен был находиться. восемь лет, если я не ошибаюсь, нас не было в РПЛ. Премьер-лига, ты соскучилась по нам?

Сейчас предстоит колоссальный вид работы для каждого из нас. Те задачи, которые мы ставили перед сезоном, были выполнены и сейчас предстоит то же самое. Хотел бы через страницы родной для меня газеты передать громадную благодарность всем тем, кто был рядом: своей семье, близким и друзьям со всех городов и стран мира. Всех благодарю и поздравляю, это наша общая победа. Дальше — больше!» – сказал Ляпин.

«Торпедо» не играло в РПЛ с 2015 года.

В 2014 году «Торпедо» вывел в РПЛ тоже Александр Бородюк.

2-я прямая путевка в РПЛ досталась «Факелу».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?