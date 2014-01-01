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«Торпедо»: «РПЛ, ты скучала по нам?»

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин прокомментировал выход команды в РПЛ.

«Долгожданный результат. Это тот результат, в который мы верили, несмотря на долгий путь. Руководство и спортсмены говорили только о первом месте. Футбольный бог все-таки существует, «Торпедо» занял заслуженное первое место и попал туда, где в принципе всегда должен был находиться. восемь лет, если я не ошибаюсь, нас не было в РПЛ. Премьер-лига, ты соскучилась по нам?

Сейчас предстоит колоссальный вид работы для каждого из нас. Те задачи, которые мы ставили перед сезоном, были выполнены и сейчас предстоит то же самое. Хотел бы через страницы родной для меня газеты передать громадную благодарность всем тем, кто был рядом: своей семье, близким и друзьям со всех городов и стран мира. Всех благодарю и поздравляю, это наша общая победа. Дальше — больше!» – сказал Ляпин.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 15:40
Комментарии2
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    Рейтинг: +290

    fakeid 50 минут назад

    спартаг точно скучал. ещё не забыли, как проходил гей-парад в лондоне и там набежали всякие с радужными флагами, на которых было написано "спартак + торпедо = дружба на век"? все эти фотки видели, хряки, не отвертитесь)) получается, торпедо уникальный клуп, первый официальный гей-фарм спартака, гы-гы!

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    Рейтинг: +15733

    житель СПб 1 час назад

    Конечно! Ведь в Лиге не хватает московских команд...

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