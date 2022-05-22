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  • В «Рубине» допускают расширение РПЛ и попросили игроков не покидать Казань после матча с «Уфой»

В «Рубине» допускают расширение РПЛ и попросили игроков не покидать Казань после матча с «Уфой»

22 мая 2022, 10:34
3

Футболисты «Рубина» не покинули Казань после матча 30-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2). Казанцы вылетели в ФНЛ.

Однако руководство клуба попросило футболистов пока не уезжать из Казани. Оно допускает, что на следующей неделе будет принято решение расширить РПЛ до 18 команд и «Рубин» сыграет в переходных матчах с командой ФНЛ.

  • «Матч ТВ» накануне сообщил, что расширения РПЛ не будет.
  • Категорическое несогласие с возможным расширением РПЛ выразил и генсек РФС Александр Алаев.
  • «Рубин» не играл в ФНЛ с 2002 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (3)
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САДЫЧОК
1653205545
Лишить бюджетных денег нужно этих дармоедов !
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BRO_football
1653209693
Не сыграют. РФС уже утвердил календарь переходных матчей. Из РПЛ в них сыграет Уфа и Химки! И это официальная информация. Хотя, если только кто-то из команд ФНЛ чудесным образом не получит лицензию в РПЛ, то могут оставить Рубин.
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neveldomha
1653210324
Если и расширять то только по результатам стыковых матчей. Халявы быть не должно
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