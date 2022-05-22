В «Рубине» допускают расширение РПЛ и попросили игроков не покидать Казань после матча с «Уфой»

Футболисты «Рубина» не покинули Казань после матча 30-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2). Казанцы вылетели в ФНЛ.

Однако руководство клуба попросило футболистов пока не уезжать из Казани. Оно допускает, что на следующей неделе будет принято решение расширить РПЛ до 18 команд и «Рубин» сыграет в переходных матчах с командой ФНЛ.

«Матч ТВ» накануне сообщил, что расширения РПЛ не будет.

Категорическое несогласие с возможным расширением РПЛ выразил и генсек РФС Александр Алаев.

«Рубин» не играл в ФНЛ с 2002 года.

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