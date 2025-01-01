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«Парни, возвращайтесь поскорее». «Спартак» отреагировал на вылет «Рубина»

«Спартак» поддержал «Рубин» после его вылета в ФНЛ.

«Домашние и выездные матчи против «Рубина» – это всегда классная атмосфера, эмоции и накал страстей. Парни, «Рубин», возвращайтесь поскорее!» – написал «Спартак».

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
  • В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер «Рубина»

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