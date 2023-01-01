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Президент Ла Лиги Тебас: «Новый контракт Мбаппе – оскорбление футбола. «ПСЖ» опасен, как и Суперлига»

Хавьер Тебас, президент Ла Лиги, считает, что «ПСЖ» нарушил финансовый фэйр-плей, подписав новый контракт с форвардом Килианом Мбаппе.

«Продление Мбаппе на большую сумму после потерь в 700 миллионов евро в последние сезоны и имея 600-миллионную зарплатную ведомость – это оскорбление футбола.

«ПСЖ» также опасен, как Суперлига», – считает Тебас.

  • На Мбаппе претендовал «Реал». Его приход в мадридский клуб повысил бы коммерческую привлекательность Примеры.
  • Ранее сообщались финансовые условия сделки Мбаппе и «ПСЖ». Например, за подпись игрок получит 130 миллионов евро в качестве бонуса.
  • В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2601

    acor94 27 минут назад

    Интересно, а в Испании публикуют приколы нашего президента лиги?

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