Примера пожаловалась на «ПСЖ» в УЕФА и Евросоюз из-за продления Мбаппе

если псжа заработала 700 лямов за год, о чём была новость, то могут себе позволить продлить позорную мбаппу. другое дело - интересно посмотреть, как вас уефа пошлёт, как нас с еврокубками. или не пошлёт, только толку всё равно не прибавится, обезьяна скажет, что с деццтва за псж, и никуда переходить не хочет, примера отъе*ись. так и будет.
Руководство Примеры возмущено, что «ПСЖ» подписал новый контракт с нападающим Килианом Мбаппе. Оно подозревает парижан в нарушении финансового фэйр-плей.
Испанцы направили жалобу в Евросоюз, УЕФА, напомнив об убытках «ПСЖ» за прошлый год.
- На Мбаппе претендовал «Реал». Его приход в мадридский клуб повысил бы коммерческую привлекательность Примеры.
- Ранее сообщались финансовые условия сделки Мбаппе и «ПСЖ». Например, за подпись игрок получит 130 миллионов евро в качестве бонуса.
- В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?