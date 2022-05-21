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Примера пожаловалась на «ПСЖ» в УЕФА и Евросоюз из-за продления Мбаппе

Руководство Примеры возмущено, что «ПСЖ» подписал новый контракт с нападающим Килианом Мбаппе. Оно подозревает парижан в нарушении финансового фэйр-плей.

Испанцы направили жалобу в Евросоюз, УЕФА, напомнив об убытках «ПСЖ» за прошлый год.

  • На Мбаппе претендовал «Реал». Его приход в мадридский клуб повысил бы коммерческую привлекательность Примеры.
  • Ранее сообщались финансовые условия сделки Мбаппе и «ПСЖ». Например, за подпись игрок получит 130 миллионов евро в качестве бонуса.
  • В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.

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Источник: Marca

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21.05.2022 22:33
Комментарии2
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    Рейтинг: +283

    fakeid 2 часа назад

    если псжа заработала 700 лямов за год, о чём была новость, то могут себе позволить продлить позорную мбаппу. другое дело - интересно посмотреть, как вас уефа пошлёт, как нас с еврокубками. или не пошлёт, только толку всё равно не прибавится, обезьяна скажет, что с деццтва за псж, и никуда переходить не хочет, примера отъе*ись. так и будет.

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    Рейтинг: +11777

    DeStar > fakeid 1 час назад

    Барса зарабатывает больше псж но даже месси на зп не нашлось

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