Примера пожаловалась на «ПСЖ» в УЕФА и Евросоюз из-за продления Мбаппе

Руководство Примеры возмущено, что «ПСЖ» подписал новый контракт с нападающим Килианом Мбаппе. Оно подозревает парижан в нарушении финансового фэйр-плей.

Испанцы направили жалобу в Евросоюз, УЕФА, напомнив об убытках «ПСЖ» за прошлый год.

На Мбаппе претендовал «Реал». Его приход в мадридский клуб повысил бы коммерческую привлекательность Примеры.

Ранее сообщались финансовые условия сделки Мбаппе и «ПСЖ». Например, за подпись игрок получит 130 миллионов евро в качестве бонуса.

В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.

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