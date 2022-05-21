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⚡️ «ПСЖ» сообщил о продлении Мбаппе. Он получит 130 миллионов за подпись

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе останется в клубе. С ним подписан новый контракт. Он будет действовать до 2025 года.

Официальный аккаунт клуба в твиттере выложил видео с Мбаппе, где сказано, что он остается в Париже.

  • Ранее сообщались финансовые условия сделки Мбаппе и «ПСЖ». Например, за подпись игрок получит 130 миллионов евро в качестве бонуса.
  • В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.
  • Он в команде с 2017 года.

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Источник: твиттер «ПСЖ»

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21.05.2022 22:06
Комментарии18
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    Рейтинг: +558

    Demgel 1 час назад

    С У К А ...... Реал, Ливер, Ман Сити, Бавария да куда угодно поумерь свои финансовые аппетиты НО НЕТ *****. Модный Отвратный Парижский Е б а н у ты й Дом. МОПЕД. Теперь этого "проститута" и его дурной выбор смогу понять только с приход Зидана.

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    Рейтинг: +1446

    Benifacto 1 час назад

    сколько же ему Реал обещал подписной бонус раз его шейхи перебили.....тут же как свободный агент...вместо трансфера они его сами и купили за 130)))чую Реал давал 80)))))но эти фантики.....оххх Мбаппе зря...если только всю жизнь будешь там играть как легенда....

    0
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    Рейтинг: +437

    Illars 1 час назад

    теперь Реал просто обязан раз...ть псж в следующей ЛЧ.

    3
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    Рейтинг: +962

    qawzsexdr 2 часа назад

    Карьера прощай, здравствуйте деньги.

    3
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    Рейтинг: +1952

    almanev 2 часа назад

    Ну, как спортсмен он закончил

    1
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    Рейтинг: +283

    fakeid 2 часа назад

    с этого дня он умер как футболист. обезьяна обыкновенная.

    1
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    Рейтинг: +1402

    Parham 2 часа назад

    Вот как дороги бывают фантики и подписи!

    1
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    Рейтинг: +22795

    DOCTOR PENALTY 2 часа назад

    Вот так делаются деньги из воздуха. Даже банкиры отдыхают.

    0
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    Рейтинг: +1720

    Maxi_7 2 часа назад

    Как футболист этот человек умер для меня. Это преступление против футбола. Ну что ж теперь мы поняли что за человек этот мбаппе и чем он всё это время занимался не подписывая контракт до последнего и используя Реал как способ выторговать себе контракт пожирней. Желаю ему оказаться там же где неймар по итогу... хотя стойте, о чём это я... зачем желать... это итак уже свершившийся факт.

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    Рейтинг: +43

    NET VOINE > Maxi_7 1 час назад

    Мбаппе про твое мнение узнав, переживает, спать не может.)))

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    Рейтинг: +1720

    Maxi_7 > NET VOINE 1 час назад

    Чувак, это анонимный форум про футбол, где люди делятся своим мнением. Если у тебя нет своего мнения, не обязательно об этом трубить всем вокруг, можно просто молча слушать как говорят другие, у кого это мнение есть.

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    Рейтинг: +1720

    Maxi_7 > NET VOINE 1 час назад

    Чувак, это анонимный форум про футбол, где люди высказывают своё мнение. Если у тебя нет своего мнения, не обязательно трубить об этом всем вокруг, можно просто молча смотреть как говорят те, у кого это мнение есть.

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    Рейтинг: +43

    NET VOINE > Maxi_7 1 час назад

    Вот именно анонимный...Можно свою низкую самооценку анонимно поднять, обкакав ( у себя ) одного из лучших футболистов на данный момент... Что Maxi_7 ---изрыгнул словесный понос --полегчало ? )))

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    Рейтинг: +1720

    Maxi_7 > NET VOINE 1 час назад

    Ну вот мы и подобрались к сути проблемы пациента. Нас оскорбляет то, что у кого-то может быть не такое мнение, другое мнение...)
    Назначаю вам приём толерастина 3 раза в день. Курс бессрочный. Если не поможет, тогда останься только головойобстенин - будет достаточно пары-тройки приёмов ну или на самый крайняк изокнапрыгнин - одного приёма будет вполне достаточно.

    0
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    Рейтинг: +43

    NET VOINE > Maxi_7 58 минут назад

    Да хоть сам себе назначь, вот только Мбаппе не слышал твою нудятину про него, а значит положил с прибором на все это. Нуди дальше..Про Месси, Неймара, Роналду, Левандовски... Все они как Мбаппе не слышали и положили с прибором на тебя.)))

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    Рейтинг: +1720

    Maxi_7 > NET VOINE 53 минуты назад

    По всем дополнительным вопросам свяжитесь, пожалуйста, с моей секретаршей. Она также даст вам реквизиты на оплату моих услуг по психотерапии. Не благодарите. Всего доброго!)

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    Рейтинг: +890

    Лфшт 2 часа назад

    Позорище.

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