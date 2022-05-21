⚡️ «ПСЖ» сообщил о продлении Мбаппе. Он получит 130 миллионов за подпись

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе останется в клубе. С ним подписан новый контракт. Он будет действовать до 2025 года.
Официальный аккаунт клуба в твиттере выложил видео с Мбаппе, где сказано, что он остается в Париже.
- Ранее сообщались финансовые условия сделки Мбаппе и «ПСЖ». Например, за подпись игрок получит 130 миллионов евро в качестве бонуса.
- В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.
- Он в команде с 2017 года.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: твиттер «ПСЖ»