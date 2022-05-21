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  • ⚡️ «ПСЖ» сообщил о продлении Мбаппе. Он получит 130 миллионов за подпись

⚡️ «ПСЖ» сообщил о продлении Мбаппе. Он получит 130 миллионов за подпись

21 мая 2022, 22:06
17

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе останется в клубе. С ним подписан новый контракт. Он будет действовать до 2025 года.

Официальный аккаунт клуба в твиттере выложил видео с Мбаппе, где сказано, что он остается в Париже.

  • Ранее сообщались финансовые условия сделки Мбаппе и «ПСЖ». Например, за подпись игрок получит 130 миллионов евро в качестве бонуса.
  • В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.
  • Он в команде с 2017 года.

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Источник: твиттер «ПСЖ»
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (17)
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Hoahin
1653160357
Все таки деньги победили здравый смысл
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Лфшт
1653160438
Позорище.
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Maxi_7
1653160502
Как футболист этот человек умер для меня. Это преступление против футбола. Ну что ж теперь мы поняли что за человек этот мбаппе и чем он всё это время занимался не подписывая контракт до последнего и используя Реал как способ выторговать себе контракт пожирней. Желаю ему оказаться там же где неймар по итогу... хотя стойте, о чём это я... зачем желать... это итак уже свершившийся факт.
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DOCTOR PENALTY
1653160653
Вот так делаются деньги из воздуха. Даже банкиры отдыхают.
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Parham
1653161247
Вот как дороги бывают фантики и подписи!
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almanev
1653162119
Ну, как спортсмен он закончил
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qawzsexdr
1653162122
Карьера прощай, здравствуйте деньги.
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Illars
1653162874
теперь Реал просто обязан раз...ть псж в следующей ЛЧ.
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Benifacto
1653163377
сколько же ему Реал обещал подписной бонус раз его шейхи перебили.....тут же как свободный агент...вместо трансфера они его сами и купили за 130)))чую Реал давал 80)))))но эти фантики.....оххх Мбаппе зря...если только всю жизнь будешь там играть как легенда....
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_Kesh_Suntar_
1653189476
"Агент" Мамаша решила! "Файза Мбаппе".
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