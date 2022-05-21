⚡️ «ПСЖ» сообщил о продлении Мбаппе. Он получит 130 миллионов за подпись

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе останется в клубе. С ним подписан новый контракт. Он будет действовать до 2025 года.

Официальный аккаунт клуба в твиттере выложил видео с Мбаппе, где сказано, что он остается в Париже.

Ранее сообщались финансовые условия сделки Мбаппе и «ПСЖ». Например, за подпись игрок получит 130 миллионов евро в качестве бонуса.

В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.

Он в команде с 2017 года.

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