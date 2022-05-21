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«Прости, если обошел в таблице». «Сочи» обратился к «Динамо» и опубликовал фото Ангбана с цветами

Пресс-служба «Сочи» обратилась к «Динамо» после матча 30-го тура РПЛ (5:1). Сочинцы выложили фото своего полузащитника Викторьена Ангбана с цветами.

«Прости, если обошел в таблице», – такова подпись к фото.

  • «Сочи» опередило «Динамо» в таблице, завоевав серебро и оставив москвичей с бронзой.
  • Сочинцы впервые в истории взяли медали РПЛ.
  • «Динамо» завоевал медали РПЛ впервые с 2008 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Сочи»

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21.05.2022 21:26
Комментарии2
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    Рейтинг: +962

    qawzsexdr 1 час назад

    Могли бы быть оригинальнее и ответить в стиле путеводителя

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    Рейтинг: +427

    Завулон new new 2 часа назад

    Ай молодец!

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