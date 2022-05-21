«Прости, если обошел в таблице». «Сочи» обратился к «Динамо» и опубликовал фото Ангбана с цветами

Могли бы быть оригинальнее и ответить в стиле путеводителя
Пресс-служба «Сочи» обратилась к «Динамо» после матча 30-го тура РПЛ (5:1). Сочинцы выложили фото своего полузащитника Викторьена Ангбана с цветами.
«Прости, если обошел в таблице», – такова подпись к фото.
- «Сочи» опередило «Динамо» в таблице, завоевав серебро и оставив москвичей с бронзой.
- Сочинцы впервые в истории взяли медали РПЛ.
- «Динамо» завоевал медали РПЛ впервые с 2008 года.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?