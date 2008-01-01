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Дзагоев впервые прокомментировал уход из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев впервые высказался о том, что летом он покинет команду.

«ЦСКА – клуб, который дал мне путь в большой футбол. Что бы ни случилось, ничего, кроме слов благодарности, я не могу сказать. От охранников и врачей до руководства – всем, кто принимал участие в тренировках, восстановлении, организационных процессах, я говорю спасибо.

А сегодня на стадионе попрощаюсь с нашими болельщиками. Они всегда были рядом и поддерживали меня.

Конечно, комок в горле есть. За 14 лет было много хороших моментов: чемпионства, Кубки, победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Что я сейчас вспоминаю в первую очередь? То, как мы прошли «Спортинг» в квалификации ЛЧ, золотой гол «Рубину» и наше первое чемпионство в 2013-м. Это всe останется в памяти.

Я не думал об уходе из ЦСКА, но так случилось – с моей стороны никаких вопросов нет. Впереди новый путь. Физически я к этому готов, мотивация играть у меня запредельная, как и всегда», – сказал Дзагоев.

  • Футболисту в июне исполнится 32 года.
  • Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.
  • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2091

    serglider 52 минуты назад

    Надо было уходить из ЦСКА раньше! Может еще мог бы поиграть за другой клуб РПЛ. Теперь скорее всего ФНЛ или тренерская работа...

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