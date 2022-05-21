Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дзагоев впервые прокомментировал уход из ЦСКА

21 мая 2022, 16:33
2

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев впервые высказался о том, что летом он покинет команду.

«ЦСКА – клуб, который дал мне путь в большой футбол. Что бы ни случилось, ничего, кроме слов благодарности, я не могу сказать. От охранников и врачей до руководства – всем, кто принимал участие в тренировках, восстановлении, организационных процессах, я говорю спасибо.

А сегодня на стадионе попрощаюсь с нашими болельщиками. Они всегда были рядом и поддерживали меня.

Конечно, комок в горле есть. За 14 лет было много хороших моментов: чемпионства, Кубки, победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Что я сейчас вспоминаю в первую очередь? То, как мы прошли «Спортинг» в квалификации ЛЧ, золотой гол «Рубину» и наше первое чемпионство в 2013-м. Это всe останется в памяти.

Я не думал об уходе из ЦСКА, но так случилось – с моей стороны никаких вопросов нет. Впереди новый путь. Физически я к этому готов, мотивация играть у меня запредельная, как и всегда», – сказал Дзагоев.

  • Футболисту в июне исполнится 32 года.
  • Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.
  • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Еще по теме:
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева 2
Дзагоев сказал, когда попрощался с мечтой о европейской карьере 2
Дзагоев хотел уйти из ЦСКА: «Судьба могла сложиться по-другому»
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
serglider
1653141276
Надо было уходить из ЦСКА раньше! Может еще мог бы поиграть за другой клуб РПЛ. Теперь скорее всего ФНЛ или тренерская работа...
Ответить
Главные новости
ФотоСевикян вернулся в Испанию после трех клубов РПЛ
11:17
1
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
3
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
10
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
2
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
2
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
5
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
Все новости
Все новости
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
2
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
1
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
2
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
6
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
5
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
1
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
14
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
2
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
4
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
9
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
4
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+