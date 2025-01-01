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РПЛ. «Зенит» проиграл на выезде «Нижнему Новгороду» Кержакова

Досрочный чемпион России «Зенит» проиграл в 30-м туре РПЛ «Нижнему Новгороду». Его тренирует бывший зенитовец Александр Кержаков.

Нижегородцы сохранили прописку в турнире на следующий сезон. Это была дебютная кампания «Нижнего Новгорода» в высшем дивизионе.

Россия. РПЛ. 30-й тур

Нижний Новгород – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Калинский, 20 (с пенальти).

Результаты РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 19:08
Комментарии30
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    Рейтинг: +1618

    anri1703 6 минут назад

    правильнее сказать помогли Кержакову по старой дружбе)

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    Рейтинг: +1269

    Узб@гоеный 30 минут назад

    Чемпионы уже в отпуске. Гыгыгы

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    Рейтинг: +193

    Номэд 1 час назад

    Вот такой бомжатник без бразил, обычный середняк.

    0
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    Рейтинг: +14895

    Barmaleushka > Номэд 33 минуты назад

    Свинарник даже всей кодлой слабее команды из "стыков" .

    2
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    Рейтинг: +218

    saf05 1 час назад

    Зенит..... Позорище

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    Рейтинг: +3866

    Кузьмич на трибуне 1 час назад

    Зенит проиграл по двум причинам. Зениту победа уже не нужна была. Уехали все бразильцы. Если бразильцы не вернутся от Зенита останется название.

    1
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    Рейтинг: +11462

    Вомбат 1 час назад

    Игру пока не смотрел, но поражение предсказывал не только я. Ведь полуторным составом Зенит не сильнее любой другой команды РПЛ. Вспомните хотя бы Аланию, которая, несмотря на все старание запасных Зенита, переигрывала Зенит, пока питерских дублеров не убрали с поля. А сегодня для Зенита это был товарняк. Игроки основы были мыслями уже в отпуске. Никакого позора в этом поражении я не вижу. Нижний-то посильнее Алании будет. Причем намного.

    1
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    Рейтинг: +16225

    paracetamol 1 час назад

    И Сочам тоже помогли 4-мя очками. Свои же люди, сочтемся!

    2
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    Рейтинг: +271

    fakeid > paracetamol 1 час назад

    пц, ты рыло тарасофское

    2
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    Рейтинг: +3656

    ААМ 2 часа назад

    Смешно и позорно.

    1
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    Рейтинг: +15417

    ilichkadr 2 часа назад

    А кому мог ещё мог проиграть Зенит, если не Кержакову?

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    Рейтинг: +2404

    волчарик > ilichkadr 1 час назад

    Все логично,пускай тренирует в вышке,может на смену Семаку придет.

    2
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    Рейтинг: +16225

    paracetamol 2 часа назад

    Я за месяц счет знал. Своих не бросаем!

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    Рейтинг: +271

    fakeid > paracetamol 2 часа назад

    ты реальный долбоё_бище

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    Рейтинг: +16225

    paracetamol > fakeid 1 час назад

    От кого бы слышал. Глаза обуй!

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    Рейтинг: +271

    fakeid > paracetamol 1 час назад

    иди нах в свой cвинарник, чмoня

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