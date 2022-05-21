РПЛ. «Зенит» проиграл на выезде «Нижнему Новгороду» Кержакова

Досрочный чемпион России «Зенит» проиграл в 30-м туре РПЛ «Нижнему Новгороду». Его тренирует бывший зенитовец Александр Кержаков.

Нижегородцы сохранили прописку в турнире на следующий сезон. Это была дебютная кампания «Нижнего Новгорода» в высшем дивизионе.

Россия. РПЛ. 30-й тур

Нижний Новгород – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Калинский, 20 (с пенальти).

Результаты РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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