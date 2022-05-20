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На матче «Динамо» – «Сочи» не будут продавать пиво

20 мая 2022, 15:15
7

Руководство «ВТБ Арены» не разрешило продажу пива на стадионе во время игры 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи».

Такое решение было принято из-за возможных рисков.

«Завтра пиво на стадионе продаваться не будет. Ждем следующий сезон», – подтвердила в соцсетях менеджер «ВТБ-Арены» по внешним коммуникациям Анна Пращикина.

Ранее «СЭ» сообщал о планах московского клуба продавать пиво на ближайшем матче.

  • «Динамо» примет «Сочи» в субботу, 21 мая.
  • Начало встречи – в 17:00 мск.
  • Запрет на продажу пива и другой алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Сочи
Комментарии (7)
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acor94
1653051435
Нужно было сообщить перед самым началом, когда все билеты были бы проданы
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ilichkadr
1653051778
Ну, вот Бобик и издох. Сами объязычились, сами и обосрались за последствия.
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alex1951
1653051996
А щё вы называете пивом ? Вот это ,мутное ,разбавленное содой и водой Го...в...? Вы исчо поссы ти тудым и назовите ,,Бархатное,, ))))
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vladimir-7
1653052555
В Москве импортное пиво закончилось, а жигулевского привезти не успевают.
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portero
1653054459
То будем то не будем, стаканы закончились или пойло не сварили нормальное???
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Юрэс
1653055906
Я бы ПРИНЦИПИАЛЬНО ХЕР ПОШЁЛ БЫ на стадион
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BRO_football
1653065796
Ну и правильно! Пейте своё пиво дома, алкаши! А на стадион приходят, чтобы футбол смотреть.
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