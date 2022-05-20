На матче «Динамо» – «Сочи» не будут продавать пиво

Руководство «ВТБ Арены» не разрешило продажу пива на стадионе во время игры 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи».

Такое решение было принято из-за возможных рисков.

«Завтра пиво на стадионе продаваться не будет. Ждем следующий сезон», – подтвердила в соцсетях менеджер «ВТБ-Арены» по внешним коммуникациям Анна Пращикина.

Ранее «СЭ» сообщал о планах московского клуба продавать пиво на ближайшем матче.

«Динамо» примет «Сочи» в субботу, 21 мая.

Начало встречи – в 17:00 мск.

Запрет на продажу пива и другой алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.

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