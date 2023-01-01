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На матче «Динамо» – «Сочи» не будут продавать пиво

Руководство «ВТБ Арены» не разрешило продажу пива на стадионе во время игры 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи».

Такое решение было принято из-за возможных рисков.

«Завтра пиво на стадионе продаваться не будет. Ждем следующий сезон», – подтвердила в соцсетях менеджер «ВТБ-Арены» по внешним коммуникациям Анна Пращикина.

Ранее «СЭ» сообщал о планах московского клуба продавать пиво на ближайшем матче.

  • «Динамо» примет «Сочи» в субботу, 21 мая.
  • Начало встречи – в 17:00 мск.
  • Запрет на продажу пива и другой алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +891

    Юрэс 1 час назад

    Я бы ПРИНЦИПИАЛЬНО ХЕР ПОШЁЛ БЫ на стадион

    1
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    Рейтинг: +64295

    portero 1 час назад

    То будем то не будем, стаканы закончились или пойло не сварили нормальное???

    1
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    Рейтинг: +24642

    vladimir-7 2 часа назад

    В Москве импортное пиво закончилось, а жигулевского привезти не успевают.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +10702

    alex1951 2 часа назад

    А щё вы называете пивом ?
    Вот это ,мутное ,разбавленное содой и водой Го...в...?
    Вы исчо поссы ти тудым и назовите ,,Бархатное,, ))))

    1
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    Рейтинг: +15380

    ilichkadr 2 часа назад

    Ну, вот Бобик и издох. Сами объязычились, сами и обосрались за последствия.

    1
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    Рейтинг: +2598

    acor94 2 часа назад

    Нужно было сообщить перед самым началом, когда все билеты были бы проданы

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