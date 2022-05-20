Дюпин – о матче с «Уфой»: «День Х для «Рубина». Мы одна команда!»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против «Уфы».

«Завтра — день Х для всех нас. Мы выйдем на поле и будем отдаваться игре с первой минуты и до финального свистка. Когда что-то не получается, не хватает сил, на помощь всегда приходят болельщики, которые поддерживают нас и в радость, и в горе.

В решающий момент мы все должны быть вместе — мы одна команда!» — цитирует Дюпина телеграм-канал «Рубина».

«Рубин» примет «Уфу» в субботу, 21 мая, в 17:00 мск.

Если казанцы проиграют, то вылетят из РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?