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Дюпин – о матче с «Уфой»: «День Х для «Рубина». Мы одна команда!»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против «Уфы».

«Завтра — день Х для всех нас. Мы выйдем на поле и будем отдаваться игре с первой минуты и до финального свистка. Когда что-то не получается, не хватает сил, на помощь всегда приходят болельщики, которые поддерживают нас и в радость, и в горе.

В решающий момент мы все должны быть вместе — мы одна команда!» — цитирует Дюпина телеграм-канал «Рубина».

  • «Рубин» примет «Уфу» в субботу, 21 мая, в 17:00 мск.
  • Если казанцы проиграют, то вылетят из РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал «Рубина»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +49854

    MaxRnD 2 часа назад

    Чую доведёт Лёня начатое до конца

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    Рейтинг: +914

    jek718875 2 часа назад

    А почему только в последнем матче решили отдаться???

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