Дюпин – о матче с «Уфой»: «День Х для «Рубина». Мы одна команда!»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против «Уфы».
«Завтра — день Х для всех нас. Мы выйдем на поле и будем отдаваться игре с первой минуты и до финального свистка. Когда что-то не получается, не хватает сил, на помощь всегда приходят болельщики, которые поддерживают нас и в радость, и в горе.
В решающий момент мы все должны быть вместе — мы одна команда!» — цитирует Дюпина телеграм-канал «Рубина».
- «Рубин» примет «Уфу» в субботу, 21 мая, в 17:00 мск.
- Если казанцы проиграют, то вылетят из РПЛ.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: телеграм-канал «Рубина»