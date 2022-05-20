Аршавин: «Михайлов после возвращения из аренды в «Шальке» начнет сборы с основой «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем полузащитника Ярослава Михайлова, который играл на правах аренды за «Шальке».

«Всe будет зависеть от частного случая. Мы бы хотели, чтобы наши футболисты напрямую попадали в главную команду, но уровень конкуренции в основном составе очень высокий. Именно поэтому путь Михайлова, Кравцова, Хотулeва, Васильева, Щетинина, Гойло и других тоже продуктивен — это всe показатель эффективности академии «Зенита».

Ярослав начнeт сборы после возвращения с главной командой, а дальше всe будет зависеть от него и от того, что скажет Сергей Богданович и сколько будет готов предоставить ему игрового времени в следующем сезоне. Если мало, то уйдeт в аренду либо будет играть по надобности, чтобы получать практику. В «Зените-2» он не останется», — сказал Аршавин.

Михайлов провел 10 матчей за «Шальке», забил 1 гол и отдал ассист.

Его контракт с «Зенитом» истекает в 2025 году.

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