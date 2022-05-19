Зарема: «Правильно было бы провести финал Кубка России на стадионе «Спартака»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала организацию финального матча Кубка России.

«Мы видим небывалый ажиотаж вокруг финала Кубка, что еще раз подтверждает – это уникальный шанс сделать праздник футбола не только для болельщиков двух команд, но и возможность возродить интерес к Кубку для РФС.

Но организаторы финала показывают, что их волнуют не относящиеся к текущим проблемам вопросы. Вместо организации нормальной продажи билетов там заняты выбором артистов (репертуар которых не подходит для аудитории стадионов, для стадионов нужен рок) и тем, как бы еще финансово нагрузить клубы в без того сложнейшие времена.

Их заботит, кто споет, а не то, что огромное количество билетов всех категорий оказались у спекулянтов. Главное отрапортовать, что продажи идут хорошо. Прямо как с показом матчей в кино – совершенно провальная идея.

Правильным и справедливым было бы провести финал на стадионе «Открытие Банк Арена», отдав дань уважения нашему клубу в его 100-летний юбилей. Клубу, который делает посещаемость всем командам по всей России и рекламу всему российскому футболу.

Мы бы честно отдали половину билетов на реализацию «Динамо» и прозрачно продали свою половину. Но, к несчастью, эта система не слышит ни пожелания болельщиков, ни запросы клубов», – сказала Зарема.

«Спартак» и «Динамо» разыграют Кубок страны 29 мая.

Финал турнира примут «Лужники».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?