Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зарема: «Правильно было бы провести финал Кубка России на стадионе «Спартака»

Зарема: «Правильно было бы провести финал Кубка России на стадионе «Спартака»

19 мая 2022, 22:29
29

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала организацию финального матча Кубка России.

«Мы видим небывалый ажиотаж вокруг финала Кубка, что еще раз подтверждает – это уникальный шанс сделать праздник футбола не только для болельщиков двух команд, но и возможность возродить интерес к Кубку для РФС.

Но организаторы финала показывают, что их волнуют не относящиеся к текущим проблемам вопросы. Вместо организации нормальной продажи билетов там заняты выбором артистов (репертуар которых не подходит для аудитории стадионов, для стадионов нужен рок) и тем, как бы еще финансово нагрузить клубы в без того сложнейшие времена.

Их заботит, кто споет, а не то, что огромное количество билетов всех категорий оказались у спекулянтов. Главное отрапортовать, что продажи идут хорошо. Прямо как с показом матчей в кино – совершенно провальная идея.

Правильным и справедливым было бы провести финал на стадионе «Открытие Банк Арена», отдав дань уважения нашему клубу в его 100-летний юбилей. Клубу, который делает посещаемость всем командам по всей России и рекламу всему российскому футболу.

Мы бы честно отдали половину билетов на реализацию «Динамо» и прозрачно продали свою половину. Но, к несчастью, эта система не слышит ни пожелания болельщиков, ни запросы клубов», – сказала Зарема.

  • «Спартак» и «Динамо» разыграют Кубок страны 29 мая.
  • Финал турнира примут «Лужники».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Еще по теме:
Зарему взломали и попросили от ее имени деньги 2
Дочь Аленичева – об астрологии: «Почему бы не стать наследницей Заремы» 10
Зарема прокомментировала увольнение Станковича из «Спартака» 24
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Динамо Салихова Зарема
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Genchik92
1652989176
Заткните ее!
Ответить
гууд
1652989207
у нее рот закрывается ? Бедный Федук, у него столько проблем из за этого рта... в постели наверно одни только крики " мы спартак а вы го*но")))
Ответить
NewLife
1652989332
Чушь. Ничего правильного в этом нет. Финал кубка с участием двух московских команд должен пройти на нейтральном поле с равными возможностями по билетам для болел обеих команд.
Ответить
житель СПб
1652991089
А чего же здесь справедливого? И правильного? Во всех странах всегда Финал проводился на нейтральном стадионе. С какой стати ради Спартака все должно быть иначе? Тем более, что никаких 100 лет у Спартака нет, нечего выдумывать! Или, именно она - автор этой аферы с юбилеем?!
Ответить
Salt-N-Pepa
1652991243
Очередной всемирный заговор против спартачка
Ответить
JTherry
1652991935
по поводу спекуляции билетами Зарема права - это беспредел, устроенный с одобрения РФС, купить билеты (кто пробовал) очень сложно, но на Авито продаются в 5-10 раз дороже... по поводу стадиона - стадион должен быть нейтральным, такова практика проведения финалов Кубка России...
Ответить
Красногорск_Фан
1652991958
Про "сложнейшие времена" до слез. Надеюсь хоть ела последние 3 дня
Ответить
portero
1652993737
Зарема заменит всех в Спартаке....
Ответить
neveldomha
1652995198
Я считаю, что финал кубка должен пройти на Дальнем Востокево. Регион совсем оторван от большого футбола.
Ответить
Дядя Серёжа
1653009686
Или нейтральный стадион, или выбор должен сделан до начала турнира. Про спекулянтов Москве видней, а для Сибири начните хотя бы в 19 по Москве, чтоб не до середины ночи сидеть.
Ответить
Главные новости
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
5
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
1
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
1
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
5
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
6
Все новости
Все новости
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
09:21
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
14
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
39
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
Вчера, 20:12
7
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
Вчера, 18:24
21
Где смотреть матч «Балтика» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
Вчера, 10:45
Где смотреть матч «Спартак» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
Вчера, 10:43
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
Вчера, 10:41
Где смотреть матч «Оренбург» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
Вчера, 10:39
Аршавин рассказал о значимости единственной в его карьере победе в Кубке страны
Вчера, 09:08
1
Назначены судьи на матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России
31 августа
2
Где смотреть матч «Ростов» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 1 сентября 2026
31 августа
Где смотреть матч «Факел» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 1 сентября 2026
31 августа
Где смотреть матч «Акрон» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 1 сентября 2026
31 августа
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
27 августа
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
Сычев объяснил, почему хочет возобновить игровую карьеру в 42 года
26 августа
5
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
26 августа
2
ФотоЛучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче
21 августа
2
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
21 августа
18
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
21 августа
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
20 августа
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
20 августа
4
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
20 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+