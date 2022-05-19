Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

Зарема: «Правильно было бы провести финал Кубка России на стадионе «Спартака»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала организацию финального матча Кубка России.

«Мы видим небывалый ажиотаж вокруг финала Кубка, что еще раз подтверждает – это уникальный шанс сделать праздник футбола не только для болельщиков двух команд, но и возможность возродить интерес к Кубку для РФС.

Но организаторы финала показывают, что их волнуют не относящиеся к текущим проблемам вопросы. Вместо организации нормальной продажи билетов там заняты выбором артистов (репертуар которых не подходит для аудитории стадионов, для стадионов нужен рок) и тем, как бы еще финансово нагрузить клубы в без того сложнейшие времена.

Их заботит, кто споет, а не то, что огромное количество билетов всех категорий оказались у спекулянтов. Главное отрапортовать, что продажи идут хорошо. Прямо как с показом матчей в кино – совершенно провальная идея.

Правильным и справедливым было бы провести финал на стадионе «Открытие Банк Арена», отдав дань уважения нашему клубу в его 100-летний юбилей. Клубу, который делает посещаемость всем командам по всей России и рекламу всему российскому футболу.

Мы бы честно отдали половину билетов на реализацию «Динамо» и прозрачно продали свою половину. Но, к несчастью, эта система не слышит ни пожелания болельщиков, ни запросы клубов», – сказала Зарема.

  • «Спартак» и «Динамо» разыграют Кубок страны 29 мая.
  • Финал турнира примут «Лужники».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Зарема: «Из финала Кубка России хотят сделать Супербоул, но с Лепсом и Эмином. «Спартак» не готов платить за них» 17
Зарема пришла на матч с «Зенитом» в кепке с надписью «Иди на ***» 38
Зарема: «Будь воля судей, они посадили бы «Спартак» в автозаки, а не на карточки» 60
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

19.05.2022 22:29
Комментарии12
...
  • ...
    Рейтинг: +12455

    playsh 13 минут назад

    Нейтральное поле однозначно,иначе быть не может,спортивный принцип обязан соблюдаться неукоснительно,по протоколу.Перебор,уважаемая Зарема,ты просто устала.А с билетами напиши заяву в С.К.,пусть разбираются,если сами не в доле.Ну,а не поможет,напиши в последнюю инстанцию,в спортлото...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +64283

    portero 21 минуту назад

    Зарема заменит всех в Спартаке....

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4430

    Красногорск_Фан 51 минуту назад

    Про "сложнейшие времена" до слез. Надеюсь хоть ела последние 3 дня

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22662

    JTherry 51 минуту назад

    по поводу спекуляции билетами Зарема права - это беспредел, устроенный с одобрения РФС, купить билеты (кто пробовал) очень сложно, но на Авито продаются в 5-10 раз дороже... по поводу стадиона - стадион должен быть нейтральным, такова практика проведения финалов Кубка России...

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +34

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    Очередной всемирный заговор против спартачка

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15708

    житель СПб 1 час назад

    А чего же здесь справедливого? И правильного? Во всех странах всегда Финал проводился на нейтральном стадионе. С какой стати ради Спартака все должно быть иначе? Тем более, что никаких 100 лет у Спартака нет, нечего выдумывать! Или, именно она - автор этой аферы с юбилеем?!

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +17701

    Persona_non_Grata > житель СПб 5 минут назад

    Да, здесь она переборщила, а вот со спекулянтами - в самую точку !

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +233

    fakeid 1 час назад

    аффца заремба, а тебе не приходило в пустую голову, что вы тупо могли подать заявку на проведение финала на открывашке, приведя тот самый аргумент про 100-летие? может и разрешили бы, пошли бы навстречу. а так лужу выбрали давно, когда никакого спартака и близко к финалу не было. чё ты щас-то визжишь?

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13985

    NewLife 1 час назад

    Чушь. Ничего правильного в этом нет. Финал кубка с участием двух московских команд должен пройти на нейтральном поле с равными возможностями по билетам для болел обеих команд.

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +9912

    "supermax" > NewLife 1 час назад

    Так и должно быть

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +111

    гууд 1 час назад

    у нее рот закрывается ? Бедный Федук, у него столько проблем из за этого рта... в постели наверно одни только крики " мы спартак а вы го*но")))

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +184

    Genchik92 1 час назад

    Заткните ее!

    5
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11