Зарема: «Правильно было бы провести финал Кубка России на стадионе «Спартака»

Нейтральное поле однозначно,иначе быть не может,спортивный принцип обязан соблюдаться неукоснительно,по протоколу.Перебор,уважаемая Зарема,ты просто устала.А с билетами напиши заяву в С.К.,пусть разбираются,если сами не в доле.Ну,а не поможет,напиши в последнюю инстанцию,в спортлото...
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала организацию финального матча Кубка России.
«Мы видим небывалый ажиотаж вокруг финала Кубка, что еще раз подтверждает – это уникальный шанс сделать праздник футбола не только для болельщиков двух команд, но и возможность возродить интерес к Кубку для РФС.
Но организаторы финала показывают, что их волнуют не относящиеся к текущим проблемам вопросы. Вместо организации нормальной продажи билетов там заняты выбором артистов (репертуар которых не подходит для аудитории стадионов, для стадионов нужен рок) и тем, как бы еще финансово нагрузить клубы в без того сложнейшие времена.
Их заботит, кто споет, а не то, что огромное количество билетов всех категорий оказались у спекулянтов. Главное отрапортовать, что продажи идут хорошо. Прямо как с показом матчей в кино – совершенно провальная идея.
Правильным и справедливым было бы провести финал на стадионе «Открытие Банк Арена», отдав дань уважения нашему клубу в его 100-летний юбилей. Клубу, который делает посещаемость всем командам по всей России и рекламу всему российскому футболу.
Мы бы честно отдали половину билетов на реализацию «Динамо» и прозрачно продали свою половину. Но, к несчастью, эта система не слышит ни пожелания болельщиков, ни запросы клубов», – сказала Зарема.
- «Спартак» и «Динамо» разыграют Кубок страны 29 мая.
- Финал турнира примут «Лужники».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?