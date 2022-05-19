Агент Бийола: «Яка остается в ЦСКА»

Роберт Чибеж, агент защитника ЦСКА Яки Бийола, высказался о будущем своего клиента в столичном клубе.

«Для Яки ничего не меняется, он остается в ЦСКА. На прошлой неделе мы разговаривали со спортивным директором клуба, Андреем Мовсесьяном, обсудили ситуацию. Бийол остается частью клуба. Если что-то изменится, мы это обсудим», – сказал Чибеж.

Бийол провел 29 матчей в этом сезоне, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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