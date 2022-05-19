Бабаев – об иске клубов РПЛ в CAS: «Это дело принципа. Надежда умирает последней»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о подаче апелляции клубов РПЛ в CAS на отстранение от еврокубков.

«Объективно, наши шансы в CAS не очень высоки, исходя из событий. Но это дело принципа. Надежда умирает последней. Хочется верить, что мы не безропотно примем это решение, что CAS всe-таки нас услышит», — заявил Бабаев.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?