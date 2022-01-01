Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
Тест: помните ли вы Евро-2012?

Бабаев – об иске клубов РПЛ в CAS: «Это дело принципа. Надежда умирает последней»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о подаче апелляции клубов РПЛ в CAS на отстранение от еврокубков.

«Объективно, наши шансы в CAS не очень высоки, исходя из событий. Но это дело принципа. Надежда умирает последней. Хочется верить, что мы не безропотно примем это решение, что CAS всe-таки нас услышит», — заявил Бабаев.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Бабаев – о реформе Кубка России: «Старый формат – один из вариантов»
Агент Бийола: «Яка остается в ЦСКА»
Большинство клубов РПЛ выступают за мораторий на вылет. Они считают, что спортивный принцип нарушен
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:55
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11