ЦСКА готовит церемонию прощания для Дзагоева

Полузащитник Алан Дзагоев летом покинет ЦСКА.

Стороны решили расторгнуть договор, рассчитанный до июня 2023 года.

Несмотря на это, в клубе с большим уважением относятся к вкладу хавбека в современную историю команды, поэтому готовят для него отдельную церемонию прощания.

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.

В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

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