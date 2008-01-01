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ЦСКА готовит церемонию прощания для Дзагоева

Полузащитник Алан Дзагоев летом покинет ЦСКА.

Стороны решили расторгнуть договор, рассчитанный до июня 2023 года.

Несмотря на это, в клубе с большим уважением относятся к вкладу хавбека в современную историю команды, поэтому готовят для него отдельную церемонию прощания.

  • Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.
  • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Комментарии1
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    Рейтинг: +12447

    playsh 44 минуты назад

    Правильно,сколько хрусталь можно склеивать,одни зазубрины остались.Уровень игры упал,а гонору прибавилось ещё больше,чем было,сплошной нервяк.Пора в Аланию,пусть там молодым пихает.

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