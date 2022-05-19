ЦСКА готовит церемонию прощания для Дзагоева

Полузащитник Алан Дзагоев летом покинет ЦСКА.
Стороны решили расторгнуть договор, рассчитанный до июня 2023 года.
Несмотря на это, в клубе с большим уважением относятся к вкладу хавбека в современную историю команды, поэтому готовят для него отдельную церемонию прощания.
- Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.
- В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова