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«Химки» готовы подписать Черышева

18 мая 2022, 18:53
4

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб готов рассмотреть подписание полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

«Мы готовы рассматривать предложения по всем игрокам. Черышев? Если его условия будут доступны нам, мы готовы его рассмотреть. Но мы понимаем его стоимость и уровень. Боюсь, мы не сможем потянуть.

Нам хочется рассматривать своих воспитанников. Однако все может быть, ничего нельзя исключать», – сказал Терюшков.

  • Черышев – воспитанник «Реала».
  • Всю карьеру он отыграл в Испании.
  • В этом сезоне Денис провел за «Валенсию» 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Химки Валенсия Черышев Денис
Комментарии (4)
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Enter2006
1652889775
Черышев в Химках? Это же не Мамаев, слабо верится но хотелось бы ))
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portero
1652891378
Химки то зарплату задерживают и вдруг денег на зарплату Черышева найдут, да и ему нафига это надо? В Испании тепло, денег заработал уже, отдыхай, деток пора уже тренировать, а не самому по больничкам лежать...
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paracetamol
1652898973
Черышев в ФНЛ? Оригинально с-с-с-с-с!
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zigbert
1652940362
Рассмотрение этого вопроса будет возможным только в случае удержания Химок в РПЛ.
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