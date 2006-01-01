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«Химки» готовы подписать Черышева

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб готов рассмотреть подписание полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

«Мы готовы рассматривать предложения по всем игрокам. Черышев? Если его условия будут доступны нам, мы готовы его рассмотреть. Но мы понимаем его стоимость и уровень. Боюсь, мы не сможем потянуть.

Нам хочется рассматривать своих воспитанников. Однако все может быть, ничего нельзя исключать», – сказал Терюшков.

  • Черышев – воспитанник «Реала».
  • Всю карьеру он отыграл в Испании.
  • В этом сезоне Денис провел за «Валенсию» 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +64242

    portero 25 минут назад

    Химки то зарплату задерживают и вдруг денег на зарплату Черышева найдут, да и ему нафига это надо?
    В Испании тепло, денег заработал уже, отдыхай, деток пора уже тренировать, а не самому по больничкам лежать...

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    Рейтинг: +3051

    Enter2006 52 минуты назад

    Черышев в Химках? Это же не Мамаев, слабо верится но хотелось бы ))

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