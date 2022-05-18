«Химки» готовы подписать Черышева

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб готов рассмотреть подписание полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

«Мы готовы рассматривать предложения по всем игрокам. Черышев? Если его условия будут доступны нам, мы готовы его рассмотреть. Но мы понимаем его стоимость и уровень. Боюсь, мы не сможем потянуть.

Нам хочется рассматривать своих воспитанников. Однако все может быть, ничего нельзя исключать», – сказал Терюшков.

Черышев – воспитанник «Реала».

Всю карьеру он отыграл в Испании.

В этом сезоне Денис провел за «Валенсию» 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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